Trockene Haut: Winterpflege für Haut und Haar

Hautschutz für Outdoor Sportler im Winter: Kiehl's Ultra Facial Deep Moisture Balm

Gegen trockene Haut im Winter hat Kiehl’s den ultra facial deep moisture balm (50ml kosten zirka 25 €, 150ml 59 €) entwickelt, der unter härtesten Bedingungen von den beiden Ausnahmesportlern Cody Townsend und Elyse Saugstad während einer Ski-Expedition getestet wurde. Das in der Creme enthaltene Edelweissblüten-Extrakt soll in Verbindung mit Antarcticine, Squalane und Glycerin die Haut nicht nur mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen, sondern gleichzeitig die Hautschutzbarriere unterstützen und so vor weiterem Austrocknen schützen.