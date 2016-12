Outdoor-Training: Premium Sportswear für raue Wintertage

Die Highlights der neuen Kollektion

8 Bilder © Porsche Design Sport by adidas

Das Outdoor-Training-Angebot der neuen Kollektion wurde entwickelt, um den Träger vor gnadenlosen Wetterelementen zu schützen und besteht aus T-Shirts, Tights, Jacken und Accessoires. Funktionale und anspruchsvolle Teile, gefertigt aus technischem Gewebe wie Climaheat™ – ein erweiterter Hohlfaser-Fleece, der Wärme speichert und schnell trocknet, damit man während des Trainings warm gehalten wird – und funktionalen Prints, die Eleganz und Stil hinzufügen. Ein Highlight ist der ODT-Hoodie: Gefertigt aus Climaheat™-Gewebe und ausgestattet mit wasserabweisenden Schulterpaneelen und verstellbarer Kapuze beweist sich der Hoodie auch bei rauestem Wetter. Das Tech Fleece Top bietet außergewöhnliche Wärme, der reflektierende Print auf Schultern und Kapuze perfektionieren den modernen, technischen Look. In gleicher Optik sind die ODT Tights gefertigt – mit Reißverschlüssen am Knöchel, hinterer Reißverschlusstasche für kleine Gegenstände und reflektierenden Hexagon-Details – sowie die minimalistischen ODT Shorts mit integriertem atmungsaktivem Stretchgewebe, das die Feuchtigkeit nach außen abgibt.

Die Herbst/Winter Elements Category bietet vielseitige und stylische Lösungen fürs Training unter verschiedenen Bedingungen. Von wärmeisolierten Daunenjacken, reflektierenden Soft-Shell Jacken und grafischen wärmeisolierten Westen bis hin zu wintertauglichen Trainingsschuhen, Stiefeln und Accessoires. Die funktionelleDaunenjacke, bestehend aus 90% Entendaunen, ist eine wasser- und windresistente Jacke, ausgelegt für extreme Witterungsbedingungen. Diese schnittig moderne Jacke, erhältlich in schwarz und Utility Grey, ist ein hochfunktionales Muss für den Winter mit verstärkter Atmungsaktivität durch lüftende Reißverschlussdetails, mehreren Innentaschen inklusive einem Kopfhörerausgang und einer verstellbaren, abnehmbaren Kapuze.

Zur neuen Kollektion sagt Gert Benz, Vice President of Style Collaborations: “Da wir wissen, dass unsere Kunden sogar während rauen Winterextremen aktiv sind, haben wir intelligente Lösungen kreiert, die einen hervorragenden Schutz, Wärme und Bedeckung während des Trainings bieten, ohne Kompromisse bei Beweglichkeit und Stil einzugehen. Reflektierende Materialien, intelligente Details und fortschrittliche Technologien vereinen sich um stilgeführte Engineered Luxury Premium Sportswear anzubieten.”