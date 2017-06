Die 6 wichtigsten Datenschutz-Einstellungen für Facebook, Google & Co.

Schalten Sie die personalisierte Werbung bei Facebook ab! © Facebook

2. Instagram: Mehr Datenschutz und Account-Sicherheit

Die Instagram-App bietet nur wenige Sicherheits- und Datenschutz-Einstellungen auf dem iPhone oder Android-Gerät. Wenn Sie die App vorzugsweise dazu nutzen, um Bilder und Videos mit Ihren Freunden und zugelassenen Followern zu teilen, sollten Sie Ihr Konto auf privat stellen, damit Ihr Profil für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Und so geht’s: Tippen Sie in der App unten rechts auf das Profil-Symbol. Anschließend oben rechts auf die drei Punkte (bzw. auf das Zahnrad beim iPhone). In den Einstellungen findet sich schließlich die Möglichkeit, das private Konto zu aktivieren. Sicherheits-Tipp: Dort sollten Sie auch gleich die "zweistufige Authentifizierung" einrichten.

>>> Die heißesten Fitness-Girls auf Instagram

3. Google: Sammeln und Nutzen Ihrer Daten erschweren

Inhaber eines Google-Kontos können im Google Dashboard umfassend sehen, welche Daten das Unternehmen mit seiner Vielzahl an Diensten über Sie gespeichert hat und welche davon öffentlich sichtbar sind. Praktisch: Von dort aus kommen Sie auch meist per Direktlink in die Einstellungen des jeweiligen Dienstes, um die Privatsphäre zu verwalten. Ein besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Aktivitätseinstellungen und den Privatsphäre-Check legen, denn hier lässt sich die Sammel-Leidenschaft von Google in die Schranken weisen. Wer zudem keine Lust auf personalisierte Werbung hat, kann sie in den Einstellungen für Werbung komplett abschalten. Sicherheits-Tipp: Auch Google bietet eine zweistufige Authentifizierung an, die Sie aktivieren sollten, um Ihr Konto besser zu schützen.

4. Twitter: Privatsphäre und Datenschutz verbessern

Unter twitter.com/settings/safety lassen sich alle dafür notwendigen Datenschutz-Einstellungen vornehmen. Zum einen sollten Sie das Häkchen bei "Standort twittern" herausnehmen, um zu verhindern, dass ein Bewegungsprofil von Ihnen erstellt werden kann. Auch ist es sinnvoll, unter dem Punkt "Foto-Markierungen" niemandem zu erlauben, Sie in Fotos ungefragt zu markieren. Wer sein Twitter-Konto auf privat stellen möchte, kann das ganz oben in der Liste mit einem Häkchen in "Meine Tweets schützen" vornehmen. Anschließend sehen nur noch Ihre bestätigten Follower Ihre Tweets. Das Wichtigste zum Schluss: Klicken Sie unter dem Menüpunkt Individualisierung und Daten auf "Alle deaktivieren", um die Erfassung Ihres Nutzungsverhaltens und personalisierte Inhalte abzuschalten.