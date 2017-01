Müsli-Rezept: Diese Zutaten gehören in ein gutes Protein-Müsli

Gute Idee: Mit einem Protein-Müsli eiweißreich in den Tag starten © Dean Drobot / Shutterstock.com

Dabei ist Protein-Müsli selber machen nicht nur total einfach, sondern auch wesentlich günstiger als eine Fertig-Mischung zu kaufen. Zudem können Sie sich bei Ihrem selbst gemachten Müsli sicher sein, dass es nur Zutaten enthält, die Ihnen auch wirklich schmecken. Außerdem haben Sie die volle Kontrolle über den Protein- und Kohlenhydratgehalt. Wir verraten Ihnen, wie Sie sich Ihr ganz persönliches Protein-Müsli mixen.

Welche Zutaten gehören in ein gutes Protein-Müsli?

Zunächst gilt es, eine möglichst gute Basis für Ihr persönliches Protein-Müsli zusammenzustellen. Wer sich in erster Linie ein gesundes, proteinreiches Müsli zusammenstellen will, sollte zu Haferflocken zurückgreifen. Wer sich glutenfrei ernährt, kann alternativ Buchweizenflocken nehmen. Beide Flocken liefern viele komplexe Kohlenhydrate, Vitamine, Mineral- sowie und Ballaststoffe – ein rundum guter Mix.

Für Sportler, die ein Protein-Müsli wollen, welches nicht nur eiweißreich sondern gleichzeitig auch Low Carb ist, ist die Haferflocken-Variante jedoch eher ungeeignet. Hier sind Sojaflocken die bessere Wahl: Die punkten nämlich mit einem hohen Eiweißgehalt bei gleichzeitig geringem Kohlenhydratanteil. Sie bilden häufig die Basis von Protein-Müslis aus dem Supermarkt. Achten Sie auf die Qualität der Sojaflocken und greifen Sie am besten zu Bio-Ware. Soja steht immer wieder in der Kritik, da es sogenannte Phyto-Östrogene enthält. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die sich negativ auf den Testosteronspiegel von Männern auswirken sollen. Doch mittlerweile gibt es auch Sojaflocken, bei denen der Gehalt an Phyto-Östrogenen durch einen speziellen Herstellungsprozess stark reduziert wurde (z.B. SOCAS Protein-Flakes). Ideal ist eine gemischte Basis aus Hafer- und Sojaflocken. Um die Basis zu verfeinern und den Geschmack abzurunden, eignen sich zum Beispiel gepuffter Amaranth oder Quinoa.

Protein-Müsli mit Nüssen, Samen und Kernen pimpen

Wenn die Basis steht, geht es ans Fein-Tuning, und hier gilt: Es darf rein, was schmeckt. Nüsse dürfen in Ihrem Protein-Müsli auf keinen Fall fehlen – egal ob Haselnüsse, Cashewkerne oder Mandeln. Noch besser: ein Mix aus verschiedenen Nusssorten. Diese liefern viele wertvolle ungesättigte Fettsäuren und pflanzliches Eiweiß. Auch beliebt: Leinsamen, Hanfsamen und Chiasamen. Sie sorgen für zusätzliche Ballaststoffe und halten so lange satt. Zusätzlich sorgen Kürbis- oder Sonnenblumenkerne eine extra Portion Eiweiß, sowie Magnesium. Der Mineralstoff ist besonders für Sportler wichtig, da Magnesium für unsere Muskeln und ihre reibungslose Funktion eine große Rolle spielt. Wer es lieber exotisch mag, greift zusätzlich zu Kokosraspeln oder -chips. Fans von Schoko-Müsli pimpen Ihr Müsli mit Kakao-Nibs, also Stückchen von rohen Kakaobohnen. Quasi Schokolade in seiner natürlichsten Form.