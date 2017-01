Eiweiß für den Muskelaufbau: 50 proteinreiche Rezept mit Ei

Das Eiweiß aus Eiern kann unser Körper besonders gut aufnehmen und direkt in Muskelmasse umwandeln. Mit unseren Eier-Rezepten pushen Sie Ihren Muskelaufbau so auf natürliche (und vor allem leckere) Art

Allroundtalent in der Küche: Eier-Rezepte? Immer eine gute Wahl!

Eier sind der Inbegriff des Muskelfutters und spielen bei der optimalen Ernährung für den Muskelaufbau eine wichtige Rolle. Kein anderes Lebensmittel enthält so viel hochwertiges Eiweiß – auch Protein genannt – wie das Ei. Das Ei legt im Übrigen auch den Maßstab für die biologische Wertigkeit fest, denn Eier haben mit dem Wert 100 die höchste biologische Wertigkeit. Das heißt, unser Körper kann das Eiweiß aus Eiern zu 100 Prozent für den Muskelaufbau verwerten und in körpereigenes Eiweiß umbauen.

>>> Die richtige Ernährung für den Muskelaufbau



Die Vorzüge von Eiern können sich übrigens auch Abnehmwillige zu Nutze machen, denn Eiweiß sättigt langanhaltend. Und wer länger satt ist, isst weniger, und das wirkt sich positiv auf die Energiebilanz aus. Und wenn die am Ende negativ ist (sie also mehr verbraucht haben, als aufgenommen) nehmen Sie mit gesunden Eier-Rezepten schneller ab, ohne zu hungern. Schon gewusst? Das Eigelb enthält viel mehr Eiweiß als das Eiweiß im Ei selbst – also lassen Sie sich nicht von den Bezeichnungen verwirren. Das Eigelb enthält aber auch mehr Fett und viel mehr Kalorien, daher ist der Mix aus beidem optimal. Mutter Natur hat das schon ziemlich clever konstruiert.

Sind Eier wirklich Cholesterinbomben?

Eier geraten immer wieder in Verruf und das schlechte Image – Eier wären ungesunde Cholesterinbomben – hält sich bis heute noch immer hartnäckig. Zu viel Cholesterin belastet Herz und Gefäße und kann zu Arteriosklerose & Co. führen. Fakt ist: Eier enthalten viel Cholesterin, ja, DAS ist korrekt. ABER: Das meiste Cholesterin produziert unser Körper selbst, denn wir brauchen Cholesterin für zahlreiche wichtige Körperfunktionen. Und was noch viel wichtiger ist: In zahlreichen Studien wurde mittlerweile nachgewiesen, dass das Cholesterin aus Nahrungsmitteln den Cholesterinspiegel im Blut eigentlich gar nicht beeinflusst. Bestimmte Mechanismen im Verdauungstrakt bilden nämlich eine Art Cholesterin-Sperre und verhindern, dass der Körper zu viel Cholesterin ins Blut aufnimmt. Daher muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, wenn er mehr als ein mehr drei Eier oder mehr als ein Rezept mit Eiern pro Woche zubereitet.

Eier-Rezepte: Schnell, leicht und abwechslungsreich

Neben Eiweiß liefern Eiern auch noch viele andere gesunde Inhaltsstoffe wie z.B. die Vitamine A, D, E und K, zahlreiche Vitamine aus der Gruppe der B-Vitamine sowie Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalium und Calcium.

>>> Das sind die 100 besten Protein-Lieferanten

Neben all den guten Inhaltsstoffen sind Eier vor allem unglaublich vielfältig in der Küche, sodass auf Ihrem Teller so schnell keine Langeweile aufkommt. Sie sind sehr gut verdaulich und eignen sich hartgekocht auch gut als Snack für Zwischendurch. Neben Kochen können Sie mit Eiern noch sehr viel mehr in der Küche anstellen: Rühreier, Spiegeleier und Omelettes sind nur eine kleine Auswahl. Greifen Sie am besten zu Bio-Eiern. Wenn die Eier frisch sind, halten sie sich im Kühlschrank übrigens um die drei Wochen. Wobei sie davor hoffentlich schon längt verputzt wurden.