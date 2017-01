Auf die Kellen, fertig, los: Rezepte für Eintöpfe, Currys und Suppen

Das Vitamin B, das im Lamm dieses türkischen Eintopfs steckt, hilft dem Körper, nach der dunklen Jahreszeit in Gang zu kommen. Auch eine wichtige Zutat: die Süßkartoffeln. Ihr glykämischer Index ist sehr niedrig – die Kohlenhydrate beeinflussen den Blutzuckerspiegel also nicht so stark. So überwinden Sie jeden Tiefpunkt

Zutaten für4 Portion(en) 900 g Lammfleisch

2 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

4 Zehen Knoblauch

2 mittelgroße(s) Süßkartoffel(n)

1 Prise Kümmel

1 Bund Karotte(n)

500 ml Gemüsebrühe

2 EL Naturjogurt

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 EL Olivenöl Zubereitung Türkischer Lammeintopf mit Süßkartoffeln Fleisch 2 Minuten in Öl anbraten, bis es eine leichte Kruste bildet. Zerkleinerten Knoblauch, Zwiebeln, Süßkartoffeln und Karotten zugeben. 10 Minuten köcheln lassen, ab und zu umrühren. Mit Brühe auffüllen, dann Jogurt unterheben. Mit Kümmel, Salz und Pfeffer abschmecken. Topf in den Ofen und bei 180 Grad etwa 90 Minuten schmoren, bis das Fleisch butterweich ist. Kalorien (kcal) 546

Eiweiß 51g

Kohlenhydrate 35g

Fett 22g