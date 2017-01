Richtig streiten: 9 Sätze, die Sie ihr niemals im Streit sagen sollten

Es gibt Sätze, die verzeiht eine Frau nie. Rutschen diese im Streit raus, verwandeln Sie eine Kabbelei in einen Rosenkrieg. Wir sagen, wie Sie richtig streiten und welche Sätze Sie besser nie sagen

Hitzige Streitereien sind das Salz jeder guten Partnerschaft. Eine ordentliche Diskussion zeigt nicht nur Meinungsverschiedenheiten, sondern macht auch Gemeinsamkeiten sichtbar. Richtig Streiten kann so also sogar die Beziehung stärken. Soweit die Theorie. Die Praxis der Streitkultur sieht leider oft anders aus. Das Gehirn schaltet nämlich am liebsten dann ab, wenn gerade ordentlich die Fetzen fliegen. Auf der Suche nach schlagkräftigen Argumenten, rutscht dann nicht selten etwas Unüberlegtes heraus, das für explosiven Zündstoff sorgt. Diese 10 Sätze sollten Sie sich verkneifen, wenn Sie die Wogen wieder glätten wollen.

Streit-No-Go 1: "Jetzt komm mal runter."

Dieser Satz entspringt dem natürlichen Reflex, einem Streit am liebsten auf dem Weg zu gehen. Mit dieser Phrase begeben Sie sich jedoch auf extrem dünnes Eis. Denn genauso wie "Hör jetzt endlich auf zu weinen" oder "Lach doch mal" bringt ein allgmeiner und wertender Satz garantiert keine Ruhe in die Bude. Im Gegenteil, er katapultiert die angesäuerte Dame erst recht auf die Palme. Denn sie kriegt das Gefühl, dass Sie ihren Ärger nicht ernst nehmen, sondern sie als hysterisch abstempeln. So nervig es auch sein mag, es ist ungefährlicher für Ihre Beziehung sie schreien zu lassen, als sie einzubremsen.