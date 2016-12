Schal richtig binden: 3 einfache Wickeltechniken für den Schal

1. Wickeltechnik für den Schal: Schlaufe binden

Eine sehr lässige Möglichkeit Ihren Schal zu tragen, ist die Schlaufentechnik. Dafür falten Sie ihn einmal in der Länge, sodass er doppelt liegt und nur halb so lang ist (1). Jetzt halten Sie in der einen Hand die Schlaufe, in der anderen die zwei Enden und legen den Schal von hinten um den Hals (2). Vor dem Hals ziehen Sie die beiden losen Enden durch die Schlaufe (3). Festziehen, noch ein wenig drapieren und schon sind Sie fertig! Ein so getragener Schal passt sowohl zum Business-Anzug als auch zum Casual-Look mit Jeans und Pullover.