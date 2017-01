Diese heißen Sex-Spiele vertreiben die Langeweile im Bett

Von diesen Rollenspielen beim Sex träumen Männer und Frauen Mehr als die Hälfte der Männer (54%) träumt vom Sex mit einer Krankenschwester – oder zumindest einer so gekleideten Frau, ergab eine britische Umfrage. Auch Dienstmädchen (44%) oder Stewardessen (40%) beflügeln die männliche Phantasie. Bei Politessen hingegen werden nur 6,5% schwach. Wer jedoch eine Frau verführen möchte, hat als Feuerwehrmann die besten Chancen: Fast jede Zweite (47%) steht auf diesen Look. Ebenfalls beliebt sind Geschäftsmänner (27%), Ärzte (26%) oder Fußballer (20%). Schlechte Karten haben dagegen Politiker. Laut der von der Budget Van Insurance in Auftrag gegebenen Umfrage geben nur 1,7 Prozent der Frauen zu, bei dieser Berufsgruppe erotische Gelüste zu entwickeln.

So bringen Sie sie dazu, ihre Geheimnisse zu lüften Wenn Ihre Partnerin Ihnen beginnt, von Ihren Fantasien zu erzählen, sollten Sie ihr keinesfalls den Eindruck geben, Sie würden sie auslachen oder Ihre Vorstellungen für abartig halten. Gehen Sie jederzeit sensibel mit den Zeichen der Partnerin um und drängen Sie sie nie in einer Richtung, die Sie nicht selbst andeutet.

Haben Frauen Fantasien von Sex-Spielen? Oh ja. Frauen sind wahre Meisterinnen im fantasieren. Sie stellen sich Dinge vor, die Sie nicht einmal ahnen. Mit dem Ausleben ist das allerdings so eine Sache. Aus Scham oder wegen Rollenbilder, wie eine Frau zu sein haben muss, trauen Sie sich oft nicht, die schmutzigen Gedanken auszusprechen.

Die beliebtesten Sex-Spielchen

Dirty Talk

Dirty Talk ist die einfachste Art, um mehr Spaß ins Bett zu bringen. Doch nicht jede sprachliche Schweinerei bringt Frauen auf Hochtouren. Tasten Sie sich heran, indem Sie ihr ins Ohr flüstern, was Sie sich gerade mit Ihr vorstellen. Machen Sie sie an, indem Sie bewusst selbstbewusst rüberkommen und ihr Komplimente machen. Sagen Sie "Du riechst so geil", statt "Du reichst so gut". Das Ganze sollte möglichst nicht aufgesetzt rüberkommen. Sie brauchen also nicht krampfhaft nach Synonymen für Ihr bestes Stück suchen. Ach ja: und werden Sie bitte nie beleidigend. Keine Frau mag es als "kleine Schlampe" betitelt zu werden, es sei denn Sie verlangt es. Nuscheln Sie nicht und vermeiden Sie Konjunktive. Statt "Ich würde Dich gerne lecken", sagen Sie "Ich lecke Dich jetzt!" Dirty Talk funktioniert übrigens auch super per Sms, als digitales Vorspiel sozusagen.



>>> Das müssen Sie zum Thema Sexting noch wissen <<<

Voyeurismus

Wieso Frauen sich gerne Stripper anschauen? Ganz einfach: weil es Sie heiß macht, wie sich ein Mann vor Ihnen bewegt, einzig aus dem Grund sie damit scharf zu machen. Sie müssen keinen Stirptanz vor Ihr hinlegen (das kann schnell in die Hose gehen!), aber locken Sie sie oder bitten Sie nur zu gucken, nicht anzufassen. Bitten Sie sie ruhig bestimmt, aber freundlich, sich vor Ihnen zu streicheln und genießen Sie die Ansicht. Sie möchte sie dabei fesseln? Lassen Sie es geschehen.

Verschlossene Augen und Ohren

Lassen Sie sich beim Sex die Augen verbinden und verschließen Sie die Ohren mit Ohropax. Konzentrieren Sie sich jetzt nur auf Ihre körperlichen Empfindungen – riechen, schmecken, fühlen. Diese Sexspiele schärfen die Sinne und stärken das Vertrauen zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin. Keine Autos, kein Baulärm, kein Nachbar lenkt Sie vom heißen Körper der Liebsten ab.

Versteckspiel

Ihre Partnerin verbindet Ihnen die Augen und versteckt irgendwo an Ihrem Körper kleine Schokolinsen, die Sie suchen müssen. Im Nabel, zwischen den Zehen, unter den Brüsten, in der Kniekehle... Natürlich müssen Sie für die erfolgreiche Lösung dieser kriminalistischen Aufgabe auch mal tiefer in die Materie eindringen.

Fesselspiele

Beim Bondage ist der Reiz für die gefesselte Person, dass sie sich völlig ausliefern kann. Es muss auch nicht immer ein hartes Seil sein, auch mit einem weichen Seidentuch lassen sich Hände verbinden. Eine beliebte Spielart ist Andreaskreuz. Dabei wird der devote Partner wird mit gespreizten Beinen und ausgestreckten Armen gefesselt, beispielsweise an die Bettpfosten.