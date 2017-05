Vergessen Sie Low Carb: Jetzt nimmt man mit Slow Carb ab!

Was genau sind langsame Kohlenhydrate?

Langsame Kohlenhydrate werden vom Körper nicht so schnell verheizt, wie schnelle Carbs aus Süßigkeiten oder Weißbrot. Der Grund: Sie sind anders aufgebaut. Der Körper braucht länger, um die komplexen Strukturen der langsamen Carbs aufzuspalten und in Energie umwandeln zu können. Denn wir können Kohlenhydrate nur in Form von Einfachzuckern (Glucose) verwerten. Im Prinzip sind alle Kohlenhydrate am Ende Zuckerbausteine, sie sind nur unterschiedlich aufgebaut. In Süßigkeiten liegen die Kohlenhydrate bereits als Einfachzucker vor. Der Körper kann diese direkt als Energiequelle nutzen. Komplexe Carbs bestehen aus einer Reihe von verketteten Einfachzuckern, welche erst in Einfachzucker zerlegt werden müssen, was wesentlich länger dauert.

Der Energie-Kick (welchen wir von Schokoriegeln & Co. kennen) bleibt nach dem Genuss von langsamen Carbs aus – und das ist auch gut so. Denn dieser Kick wird durch das rasante Ansteigen Ihres Blutzuckerspiegels ausgelöst. Das Problem: Ihr Blutzuckerspiegel sackt mindestens genauso schnell wieder ab und zurück bleibt der Heißhunger.

Plus: Auch ihr Insulinspiegel fährt Achterbahn, denn Insulin wird immer ausgeschüttet, wenn Zucker in der Blutbahn ist. Mit Hilfe des Insulins kann der Zucker erst zu den Zellen transportiert werden. Ein cleveres System, welches jedoch aus den Fugen geraten kann, wenn ständig zu viel schneller Zucker zugeführt. Ist zu viel Zucker im Umlauf, wird dieser zudem in Fett umgewandelt und im Fettgewebe eingelagert. Ein echter Teufelskreis, der die Bauchspeicheldrüse überlastet (sie produziert das Insulin) und zu ständigem Heißhunger und Unterzuckerung führt.

