Zuckersucht überwinden: 7 Tipps, um weniger Zucker zu essen

Nicht nur Alkohol und Drogen machen süchtig, auch der Konsum von zu viel Zucker macht abhängig. Wir verraten Ihnen die 7 besten Tipps, um die Zuckersucht endlich zu überwinden

Zuckersucht ist zwar keine offiziell anerkannte Suchterkrankung, doch Zucker wütet in unserem Körper ähnlich wie eine Droge: Die süßen, weißen (Zucker-)Kristalle machen uns im Laufe der Zeit zu abhängigen Zuckerjunkies. Wir wollen immer noch mehr mehr mehr Süßes! Der Griff in die Gummibärchen-Tüte sorgt dann zwar für ein kurzfristiges Stimmungshoch, treibt uns aber immer weiter in die Sucht. Die Folgen: Der Grundstein für Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist gelegt. Herzlichen Glückwunsch!

>>> Bittere Wahrheit: So macht Zucker uns krank

Süßigkeiten liefern nichts als leere Energie, sprich: viele Kalorien, keinerlei Nährstoffe. Wenn Sie etwas Süßes essen, treiben Sie Ihren Insulinspiegel in die Höhe. Dass das Hormon Insulin ausgeschüttet wird, wenn dem Körper Zucker (Glukose) zugeführt wurde, ist eigentlich völlig normal und auch notwendig. Nur dank des Insulins kann die Glukose nämlich in die Körperzellen transportiert werden und den Körper mit Energie versorgen. Das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert: Denn genau so schnell wie Ihr Insulinspiegel ansteigt, fällt er nach getaner Arbeit wieder ab. Die Folge: Heißhunger.

2. Sie sind müde und unkonzentriert Eine weitere Folge der Insulin-Achterbahn: Nach dem Hoch und Tief Ihres Blutzuckerspiegels, ist der Körper völlig ausgelaugt. Und das endet in der Regel in einem Leistungstief. Müdigkeit, schlechte Laune und Konzentrationsschwäche sind dann Ihre ständigen Begleiter. Wer die Probleme mit einer kleinen „Zuckerinfusion“ (Schokolade etc.) aus der Welt schaffen will, wird damit keinen Erfolg haben. Denn wer in dieser Situation noch mehr Zucker nachlädt, hat sich gerade sein Ticket für eine weitere Runde in der Achterbahn gesichert. Wohooo! >>> Dieses zuckerarme Obst ist gesund und macht schlank

via GIPHY

3. Sie haben (mehr) Falten und Pickel Dass die Elastizität Ihrer Haut mit dem Alter nachlässt, ist völlig normal. Doch wer zu viel Zucker isst, beschleunigt den Hautalterungsprozess: Ein ständig erhöhter Blutzuckerspiegel führt nämlich zu Verklebungen der Kollagenfasern im Bindegewebe der Haut. Und dadurch verliert Ihre Haut immer schneller an Spannkraft und Falten haben leichtes Spiel. Weiterhin führt ein zu hoher Zuckerkonsum zu vermehrten Entzündungsreaktionen im Körper. Und Entzündungen der Haut führen zu Pickeln und unschöner Akne. Daher profitieren vor allem Akne-Patienten von einer zuckerfreien Ernährung.

via GIPHY

4. Ihre Verdauung spielt ständig verrückt Ob Völlegefühl oder Verstopfungen, Durchfall oder Blähungen: Der Bösewicht Zucker ist oft Auslöser dieser unangenehmen Symptome. Ignorieren Sie sie nicht, denn wenn es Ihrem Darm nicht gut geht, geht es Ihnen nicht gut. Zucker – in all seinen Formen – ist in zu großen Mengen Gift für den Magen-Darm-Trakt. Er ist schlichtweg überfordert, wenn Sie beispielsweise zu viel Fruktose (Fruchtzucker) zuführen. Und das nicht zwingend, weil Sie an einer Unverträglichkeit leiden, denn kein normaler Mensch kann große Mengen an Fruchtzucker problemlos verdauen. Zu viel Fruktose im Darm führt nämlich dazu, dass Darmbakterien den unaufgespaltenen Zucker vergären und das führt zwangsläufgig zu Blähungen, Bauchkrämpfen und Durchfall.

via GIPHY

Wie viel Zucker ist "zu viel Zucker"? 2015 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine neue Richtlinie zum täglichen Zuckerkonsum herausgebracht. Darin wird empfohlen, dass man(n) höchstens zehn Prozent seiner täglichen Kalorien in Form von Zucker aufnehmen soll. Dies entspricht nicht mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag (ca. 12 Teelöffel) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (bei einer Kalorienzufuhr von 2.000 kcal). Doch es geht noch weiter: Denn noch besser sei es, wenn man seinen Zuckerkonsum gleich auf fünf Prozent reduziert, also höchstens 25 Gramm pro Tag. Oder anders ausgedrückt: 6 Teelöffel am Tag. >>> So viel Zucker steckt in diesen 5 "gesunden" Lebensmitteln Sie denken jetzt vielleicht: "Och, 6 Teelöffel ist ja ganz schön viel, so viel haue ich mir ja niemals in den Kaffee". Tja, aber die WHO meint damit wirklich leider JEDE Art von Zucker. Sprich: Nicht nur den Zucker, den Sie sich selbst ins Essen oder in Getränke mischen, sondern auch den, den die Lebensmittelindustrie in ihre Produkte schmuggelt. Fertiggerichte, Joghurt, Müsli – die Liste ist lang und die Mengen an verstecktem Zucker erschreckend groß. Beispiel gefällig? Ein Becher Fruchtjoghurt (150 Gramm) enthält rund 20 Gramm Zucker. Krass, oder? Zuckersucht-Test: Bin ich ein Zuckerjunkie? Meine Gedanken kreisen ständig nur um Süßes. Die Mengen an Süßigkeiten die ich verputze, werden immer größer. Wenn ich erstmal losgelegt habe, kann ich mich beim Naschen nur schwer zügeln. Ich bekomme den Konsum von Süßigkeiten einfach nicht unter Kontrolle. Wenn ich länger auf Süßes verzichten muss, bekomme ich schlechte Laune und bin gereizt. Ich esse oft heimlich Süßes, auch nachts. Ich esse meinen Teller immer leer. Portionen kann ich schlecht einteilen, ich esse dann einfach alles auf. Ich teile mein Essen in erlaubte und verbotene Lebensmittel ein. Ich steige regelmäßig auf die Waage und bin dann meist enttäuscht. Mein Sättigungsgefühl stellt sich oft nicht oder zu spät ein. Manchmal überfresse ich mich, dann faste ich wieder, das wechselt sich ständig ab. Essen wirklich zu genießen fällt mir schwer. Ich leide ständig unter Heißhungerattacken auf Süßes, die ich nicht steuern kann. Nach dem Fress-Flash habe ich dann ein schlechtes Gewissen und fühle mich schlecht. >>> Unser Buchtipp: Zucker - Der heimliche Killer, um 20 Euro, GU Sie haben 10 oder mehr der Fragen des Zuckersucht-Tests mit Ja beantwortet? Dann ist es höchste Zeit etwas zu ändern! Wir zeigen Ihn den schnellsten Weg raus aus der Zuckersucht. Zuckersucht überwinden: Endlich zuckerfrei leben – so klappt's

Nur "Naschkatze" oder schon Zuckerjunkie? Machen Sie den Test © Dean Drobot / Shutterstock.com Es ist also wahr: Sie sind ein Zuckerjunkie und wollen nun den Schritt in ein zuckerfreies Leben wagen. Klasse Entscheidung! Doch vorab wollen wir, dass Sie sich über einen Punkt bewusst sind – ansonsten ist Ihr persönliches "Projekt Zuckerfrei" zum Scheitern verurteilt: Eine Ernährungsumstellung funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen. Besonders, wenn Sie zu den Menschen gehören, die sonst gern mal auf Fertigprodukte zurückgreifen. Damit Sie langfristig wirklich weniger Zucker essen, dürfen Sie daher nicht zu streng mit sich sein, müssen sich gleichzeitig aber klare Regeln und realistische Ziele setzen. Ihr Körper benötigt rund 12 Wochen, um sich von der Zuckersucht zu erholen. Und werfen Sie nicht gleich alles über Bord, wenn Sie zwischendurch mal schwach werden – das ist völlig normal. Akzeptieren und weitermachen! Die 7 besten Tipps, um weniger zu Zucker essen 1. Misten Sie aus und legen Sie neue Vorräte an Durchforsten Sie Kühlschrank, Vorratskammer und Schubladen (ja, auch Ihr Schoko-Geheimversteck!) nach potentiellen Zuckerbomben. Misten Sie nicht nur einmal aus, sondern am besten alle paar Wochen, denn versteckter Zucker schleicht sich immer wieder in den Haushalt z.B. in Form von Müslis, Salatdressings & Co. Nach dem ersten Ausmisten füllen Sie Ihren Kühl- und Vorratsschrank dann mit gesunden Lebensmitteln ohne Zucker. Machen Sie sich vorher am besten eine Einkaufsliste. Darauf gehören beispielsweise: >>> Diese 8 Lebensmittel sollten Sie immer auf Vorrat haben frisches Gemüse und Obst (TK-Ware bei Gemüse ok), Kartoffeln und Süßkartoffeln

Vollkornreis-, -nudeln und –brot, Quinoa, rote Linsen

Hülsenfrüchte aus der Dose (z.B. Bohnen, Linsen, Kichererbsen)

Fleisch oder Fisch (am besten Bio, z.B. Geflügel, Rind, Lachs, TK bei Fisch ok)

Nüsse, Kerne, Leinsamen und Haferflocken

Eier, Milch, Naturjoghurt, Käse und Hüttenkäse

Gesunde Pflanzenöle

Bitterschokolade (70 Prozent Kakao) oder Kakaonibs

Trockenfrüchte (für den Heißhunger-Notfall)

Gemüsebrühe

Kokosmilch

Kräuter- und Grüner Tee

2. Treiben Sie (mehr) Sport Regelmäßiger Sport hilft Ihnen dabei, die Zuckersucht hinter sich zu lassen. Außerdem setzt auch Sport Glückshormone frei – genau wie Schokolade. Positiver Nebeneffekt: Sie werden Ihren Körper formen und ein paar Pfunde abnehmen. Versuchen Sie, so oft es geht Bewegung in den Alltag zu integrieren. Steigen Sie doch mal eine S-Bahn-Station früher aus und laufen den restlichen Weg nach Hause. Oder fahren Sie den Weg zur Arbeit doch mal mit dem Rad und nehmen Sie die Treppen statt dem Lift. 3. Selber kochen statt Fertigfraß futtern

Öfter mal selber kochen – am besten mit der Liebsten © George Rudy / Shutterstock.com Sie lieben Fertiggerichte? Dann haben wir schlechte Nachrichten: Fertiggerichte sind der Teufel. Sie stecken nicht nur voller Zucker, sondern enthalten häufig auch völlig unnötige Zusatzstoffe, wie künstliche Aromen und Geschmacksverstärker. Wer auf Zuckerentzug ist, sollte seinen Körper mit hochwertigen Nährstoffen, wie Proteinen, langkettigen Carbs und gesunden Fetten, versorgen. Also: Selber kochen ist angesagt. Zuckerverzicht regt die Kreativität an – Sie werden es merken. Frisches Obst, Gemüse und Proteinquellen, wie Huhn, Rind oder Eier, sollten täglich auf Ihrem Teller landen. >>>1x kochen, 5x essen: Versuchen Sie es doch mal mit Meal Prep 4. Verbannen Sie Süßstoffe Wer seine Zuckersucht langfristig bekämpfen will, sollte auch auf Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe verzichten. Denn auch die vermitteln ein Süßgefühl und das Problem, dass Sie süchtig nach Süßen sind, lösen Sie damit nicht, Sie umgehen es nur. Besser als Zucker sind die künstlichen Süßmacher aber natürlich trotzdem. Greifen Sie im Notfall am besten auf natürliche Zucker-Alternativen, wie Honig oder Ahornsirup, zurück. Auch Trockenfrüchte sind ein guter Ersatz für Zucker (doch Achtung, viel Fruchtzucker, in Maßen naschen). 5. Meiden Sie Alkohol Alkohol selbst enthält nicht nur jede Menge Zucker, er verleitet auch zum Heißhunger. Egal ob Schokoriegel oder fettiges Fast Food: Wer schon ein paar Gläschen Bier oder Wein intus hat, landet am Ende eines durchzechten Abends oft in der nächstbesten Imbissbude. 6. Verzichten Sie auf Softdrinks und Säfte