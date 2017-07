Bleiben Sie fit und schlank im Urlaub mit 9 einfachen Regeln

Inspizieren Sie Ihr neues Umfeld auf Sport- Möglichkeiten: Gibt es im Hotel ein Gym, ein Schwimmbecken, vielleicht eine Laufstrecke am Strand? Das Hotelpersonal beantwortet Ihnen die Fragen sicher gern. An diesen Orten finden also Ihre Trainingseinheiten statt, ganz spontan oder rot im Kalender markiert, zum Beispiel an jedem 2. Tag. Mindestens ebenso wichtig sind aber die weniger offensichtlichen Orte für Ihre Aktivitäten – dort verbrennen Sie nämlich ganz nebenbei Kalorien, indem Sie Entspannung mit Bewegung koppeln:

Probieren Sie das sportliche Angebot an Ihrem Urlaubsort einmal durch. Schon mal auf einem Surfbrett gestanden oder Stand-up-Paddling (SUP) versucht? Gibt es Mountainbike-Touren oder einen Yoga-Kurs? Probieren Sie’s aus – selbst wenn Sie im Alltag nicht auf die Idee kämen. Jetzt haben Sie die Zeit, die positiven Effekte auf Kondition, Koordination, Beweglichkeit und Kraft quasi nebenbei auszuschöpfen. Vielleicht finden Sie sogar ein neues Hobby. „Neu erlernte Bewegungen sorgen darüber hinaus für neuromuskuläres Training“, sagt Experte Dost. „Dabei schulen Sie das Zusammenspiel zwischen Muskeln und Zentralnervensystem, können so Fehlhaltungen korrigieren.“ Nicht zuletzt macht’s auch ganz einfach Spaß, neue Sportarten auszuprobieren. Und in fast jedem Kurs findet sich mindestens eine heiße Lady.

In puncto Laufen gibt es keine Ausreden, das funktioniert überall, nicht jedoch zu jeder Zeit. Schuld daran ist Hitze, die vielerorts mittags für erhöhte Ozonwerte sorgt. Die Lösung für Langschläfer: Nutzen Sie die Abendstunden. Frühe Vögel laufen logischerweise am besten direkt morgens. Weil Sie aber vor allem so weit geflogen sind, um zu relaxen, gilt: kurz und intensiv statt lang und mäßig. „Die Kombi aus hochintensiven Intervallen und langsamen Regenerationsphasen spart nicht nur Zeit – sie löst im Körper sowohl fettverbrennende als auch muskelaufbauende Prozesse aus“, so Experte Dost. Sein High-Intensity Interval Training (HIIT) dauert daher lediglich 11 Minuten. Das Turbo-Programm: 5 Minuten warmlaufen, dann wechselweise 15 Sekunden sprinten und 45 Sekunden locker weiterlaufen; den Ablauf insgesamt 6-mal absolvieren. Der beste Ort für diesen Sprint-Schocker ist übrigens ein Wald oder eine Allee. Dort warten neben der Sonne, wegen der Sie schließlich angereist sind, auch schattige Abschnitte. Noch nicht genug? Dann machen Sie Ihre nächste Sightseeing-Tour zu einer Intervalleinheit. Die Strategie: Dort, wo Sie verweilen möchten, gehen oder laufen Sie lockeres Tempo; auf den direkten Strecken von Attraktion zu Attraktion machen Sie Tempo. Wichtig: Abfolge am Abend vorher festlegen, auf einer Karte markieren – so ersparen Sie sich Sprintduelle gegen Lkws auf der Schnellstraße!

Alle Liegen am Pool sind mit Handtüchern als besetzt markiert. Da, endlich eine freie! Einen eiskalten Drink in der Linken, Men’s Health in der Rechten, lassen Sie sich in der Sonne nieder. Ein unschlagbarer Moment! Doch wenn dieser zur Routine wird, ist Ihr einziges Workout bald der Gang zum Büfett. Halt, hier kommt Ihre Rettung! Wenn schon Badelaken, dann das ultimative Handtuch-Workout, das Personal Trainer Tobias Dost exklusiv für Men’s Health entwickelt hat. Dazu der Workout-Experte: „Suchen Sie sich auf dem Hotelgelände ein ruhiges Eckchen. Falls vorbeigehende Männer Ihnen zusehen, sind die meist am Workout interessiert. Davon nur nicht irritieren lassen! Schauen Frauen Sie an, wissen Sie schon, warum die das tun.“

Bei keiner anderen Ausdauer-Sportart verbrennen Sie so viele Kalorien in kürzester Zeit. Grund: Die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist etwa 25-mal größer als die von Luft. Dadurch kühlt der Körper runter, und Sie müssen den Wärmeverlust durch erhöhten Stoffwechsel ausgleichen. „Dazu kommt, dass Sie durch die komplexen Bewegungen kaum eine Muskelgruppe vernachlässigen“, erklärt Coach Dost ( www.munich-pt-lounge.de ). Top, oder? Also, per Arschbombe das Hotelbecken einweihen und dieses Fatburner-Programm durchziehen (das insgesamt maximal 20 Minuten dauert).

Ihrem Sonnenbrand schadet so ein Tag im klimatisierten Hotelzimmer sicher nicht. Während Sie zu Hause kaum mal in die Röhre schauen, können Sie in Ihrem Hotel sogar Pay-TV für lau sehen. Nach der Bundesliga-Konferenz wartet also noch eine komplette Staffel Ihrer Lieblingsserie auf Sie? Falsch! Was wirklich auf Sie wartet, ist der Hotelzimmer-Zirkel unseres Workout-Spezialisten Tobias Dost. Die vorgesehenen Bodyweight-Übungen (Übungen ohne Geräte, nur mit dem eigenen Körpergewicht):

Im Alltag drängt morgens die Zeit. Folge: Das Frühstück verkommt zur Zwischenmahlzeit, ist meist süß wie ein Dessert. Deshalb sollten Sie im Urlaub die erste Mahlzeit eines Tages gebührend zelebrieren. Viele Hotels stellen ein reichhaltiges Büfett bereit. Sie sind also Herr der Lage und können Ihren Teller ganz und gar auf Fitness trimmen. „Ihr Frühstück sollte proteinreich sein und ungesättigte Fettsäuren sowie viele Vitalstoffe enthalten – dieser Mix liefert Ihnen Energie, reguliert Ihren Appetit, stabilisiert den Blutzucker“, sagt Ernährungs- Spezialist Wriedt. Das könnte dann im Detail so aussehen: ein Teller Rühr-/Spiegelei mit Tomaten und Paprika als Beilage, danach eine Schale Naturjogurt mit einer Handvoll Sonnen- blumenkernen und etwas frischem Obst. Das Frühstück in Ihrem Hotel lässt zu wünschen übrig? Die Smartphone-App Yelp (kostenlos für iOS/Android) zeigt Ihnen an, welche von Usern empfohlenen Cafés sich in Ihrer Nähe befinden, viele davon sogar mit Speisekarte.

Worum kümmern sich durchtrainierte Fitness-Models zwischen Training und Hauptmahlzeiten? Richtig, um die Snacks für zwischendurch. Das sollten auch Sie tun, vor allem im Urlaub – denn für jeden, der in der freien Natur keine Notfallration dabei hat, kann eine Tages- schnell zur Terror-Tour werden. Also, immer Proteinriegel mit wenig Kohlenhydraten in den Rucksack stecken (etwa: Carb Control von Body Attack). Damit Sie schlank bleiben oder abnehmen: Eigenhändig packen hilft auch bei der Kalorienbilanz, denn Männer setzen auf unbekanntem Terrain zumeist auf lecker statt auf gesund. Klar, spanische Churros und französische Crêpes mit Nuss-Nougat-Creme dürfen Sie probieren, nicht jedoch inhalieren, vor allem nicht jeden Tag. Warum nicht lokale Obstsorten genießen? „Südfrüchte schmecken im Ernteland deutlich aromatischer“, sagt der Hamburger Ernährungsberater Gordon Wriedt ( www.gordon-wriedt.de ). Eine gute Wahl sind Wassermelonen oder Papayas. „Diese Früchte sind kalorienarm, liefern reichlich Flüssigkeit und darüber hinaus wichtige Vitalstoffe.“ Ihre Snack-Attacke im Urlaub wird also fruchtig.

Fit bleiben muss Spaß machen: Probieren Sie neue Sportarten aus © Maridav / Shutterstock

6. So verhalten Sie sich bei All-you-can-eat-Angeboten und Büffets

Es heißt „All you can eat“ und nicht „You must eat it all“. Wie Sie die Vorzüge, die ein Büfett bietet, am besten nutzen, weiß Ernährungs-Experte Gordon Wriedt: „Sie beginnen mit einem Salat mit Essig-Öl-Dressing, dazu ein großes Glas Wasser. Damit umgehen Sie die hungertreibende und nährstoffarme Brot-und-Bier-Kombi.“ Grundregel für Büfett-Besuche: Niemals den Teller überladen, denn was einmal dort liegt, wird in der Regel auch gegessen. Gehen Sie stattdessen lieber ein weiteres Mal an die Selbstbedienertheke. Und was gehört auf Ihren Teller? Vor allem Fleisch, Gemüse, Fisch. Diese Auswahl macht satt und lässt statt Bauchspeck Bizepse wachsen. Verzichten Sie auf eingelegte oder frittierte Speisen und auf Soßen. Profi-Schlank-Tipp: „Kauen Sie gründlich und genießen Sie das Essen – dann setzt das Sättigungsgefühl rechtzeitig ein, und die Verdauung kommt in Gang“, so der Experte. Nur ruhig – schließlich sind Sie im Urlaub!

7. Das und so viel dürfen Sie trinken

Beduinen setzen seit Ewigkeiten auf heißen Tee statt auf kalte Cola, um damit die Körpertemperatur zu reduzieren. Sie haben richtig gelesen: Der Grund dafür, dass Sie schwitzen, liegt nämlich darin, dass die Körpertemperatur deutlich unter der Außentemperatur liegt. Weil Sie die Letztere jedoch nicht beeinflussen können, sollten Sie Ihren Körper von innen erwärmen, um so die beiden Werte einander anzunähern. Was das mit Ihrer Fitness zu tun hat? Wer nicht schon vom Herumliegen ins Schwitzen kommt, der ist eher bereit, sich zu bewegen. Tipp von Ernährungs-Experte Wriedt: „Ungesüßter Pfefferminztee beugt gemeinen Heißhunger-Attacken vor. Auch 2 bis 3 Tassen schwarzer Kaffee pro Tag sind gut, denn darin enthaltenes Koffein regt Stoffwechsel und Geist an – ein gesunder Antrieb, um sportlich zu bleiben.“ Passiv und hungrig werden Sie dagegen durch alkoholische Getränke. Ihr Urlaub soll nicht zum Klosterbesuch mutieren? Dann beachten Sie an der Bar einfach diesen Reise-Rat: Süße Cocktails wegen des Zuckers besser durch Bier oder Weinschorle ersetzen. Sie gönnen sich ab und zu einen Longdrink? Bestellen Sie sich am besten Campari-Soda. Der mediterrane Mix enthält nämlich lediglich 100 Kalorien. „Wer an einem Party-Abend auch mal mehr als ein Glas trinkt, sollte nach jedem Drink ein Glas Wasser bestellen. Bei Alkohol und Sommersonne steigt nämlich die Gefahr zu dehydrieren“, warnt Wriedt. Spätestens am nächsten Tag werden Sie unserem Experten für den wertvollen Tipp danken. Überhaupt gilt: Trinken Sie auch im Urlaub pro Tag 3 bis 4 Liter Wasser.