Personal Trainer finden: 6 Anzeichen, an denen Sie einen guten Trainer erkennen

Dr. Michèl Gleich hat bei den Neos Awards 2015 die Auszeichnung "Newcomer des Jahres" erhalten © Neos Award

So finden Sie einen guten Personal Trainer

Personal Trainer Dr. Michèl Gleich wurde bei den Neos-Awards 2015 als „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet. Im Interview erklärt er, was bei der Suche eines guten Coaches entscheidend ist:

Was macht Sie als Personal Trainer aus?

Ein guter Personal Trainer sollte sehr vielfältig sein und sich nicht nur mit verschiedenen Trainingsmethoden auskennen, sondern auch die Aspekte Ernährung und mentales Training berücksichtigen. Ganz wichtig ist auch die Kommunikation zwischen Kunde und Trainer. Ich biete zu Beginn ein kostenloses Beratungsgespräch an, in dem gemeinsame Ziele festgesetzt, aber auch eventuell Ängste oder Vorbehalte abgebaut werden können. Jeder Kunde ist einzigartig und daher muss der Weg zu jedem Ziel besonders sein und immer wieder angepasst werden. Es gibt nie ein Standard-Workout. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit sind Einheiten mit dem eigenen Körpergewicht. Ebenso biete ich aber auch beispielsweise Mentalcoaching, Extrem-Sport oder Reha-Training an.

Wer sollte sich einen Personal Trainer suchen – und wie?

Jeder kann sich einen Personal Trainer nehmen, der merkt, dass er auf seinem Weg nicht mehr weiterkommt. Das klassische Medium für die Suche ist das Internet. Viele Personal Trainer haben eine Internetpräsenz, wo man erste Information zur Person und zu Trainingsschwerpunkten findet. Zudem gibt es zahlreiche Fachmagazine zum Thema Sport oder Ernährung, etwa Men’s Health. Wenn hier ein Personal Trainer publiziert, ist das auch immer ein Zeichen für Professionalität. Die beste Werbung ist natürlich, wenn zufriedene Kunden einen weiterempfehlen.

Wie häufig sollte man seinen Personal Coach treffen?

Dies ist immer ganz abhängig von den Zielen des Kunden. Auch eine einmalige Buchung, in denen ich meinen Kunden die Werkzeuge an die Hand gebe, kann schon einen positiven Effekt hervorrufen. Oft werden jedoch die Wünsche besser umgesetzt, wenn ich sie persönlich begleite. Der durchschnittliche Kunde ist 2 bis 3 Mal pro Woche bei mir. Selbstverständlich tauschen wir uns auch per E-Mail oder Telefon aus.

Was sollte ein Personal Trainer tun, um up to date zu bleiben?

Ich absolviere in regelmäßigen Abständen Lehrgänge, um mein Repertoire ständig zu erweitern. Als Personal Trainer muss man immer auf dem neuesten Stand bleiben. Sei es durch Fortbildungen, Fachbücher oder auch den Austausch mit anderen Trainerkollegen im Rahmen von Konferenzen. Mein nächstes Ziel ist es, eine DFB-Trainerlizenz abzuschließen, um auch hier Kompetenzen aufweisen zu können. Zudem sollte ein guter Coach auch immer über den Tellerrand hinausschauen, einfach auch mal Neues ausprobieren. So steht bei mir bald ein Yoga- und ein Reitseminar an.

Was würde ein guter Personal Trainer nie tun?

Er muss immer auf seine Kunden eingehen und sich an ihren Zielen orientieren. Dabei ist es wichtig, dass man den Menschen keine falschen Hoffnungen macht und sie zur Not auch mal bremst. Ich denke da zum Beispiel an den Wunsch nach einem extremen Gewichtsverlust in kürzester Zeit. Ein guter Trainer rät davon ab, da er am langfristigen Erfolg des Kunden interessiert ist.