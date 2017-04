So reinigen Sie Ihre Ohren endlich richtig

Ohrenschmalz ist vollkommen natürlich und absolut notwendig. Denn Ihr Ohr verfügt über einen Selbstreinigungsmechanismus: Talgdrüsen im Gehörgang produzieren Ohrenschmalz. Dieser hält Ihren Gehörgang geschmeidig und schützt vor Infektionen. Die gelb-bräunlich und fettige Körperflüssigkeit ist auch dazu da, um Schmutz und abgestorbene Zellen aus dem Gehörgang abzutransportieren – und zwar selbstständig. Durch Kaubewegungen während des Essens wandert das Ohrenschmalz vom Innenohr über den nur 1,5 Zentimeter kurzen Gehörgang nach draußen. Und zwar so "schnell" wie Ihre Fingernägel wachsen.

Finger weg vom Q-Tip oder Wattestäbchen!

Wenn Sie sich ein Wattestäbchen in den Gehörgang schieben, arbeiten Sie dem Selbstreinigungsmechanismus Ihres Ohres entgegen. Es bleibt zwar etwas Ohrwachs an der Baumwollspitze hängen. Das ist aber nur ein Bruchteil. Den Großteil des Ohrenschmalzes stopfen Sie wieder ins Innenohr zurück. Problem: Kurz bevor das Trommelfell beginnt gibt es eine kleine Einkerbung im Gehörgang. "Dort pfropft sich das Ohrenschmalz letztendlich fest", sagt unser Experte, Dr. Adrian Münscher vom HNO-Universitätsklinikum Hamburg. Das kann zu Verstopfungen und Schwerhörigkeit führen. Dann hilft nur noch eine professionelle Ohrreinigung. Also, Q-Tips haben im Gehörgang schlicht nichts zu suchen. Auch nicht ein bisschen!

>>> So pflegen und schützen Sie Ihre Ohren

via GIPHY