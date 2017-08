Muscle-up: So packen Sie die Kraftsport-Königsdisziplin in 4 Schritten

Videoanleitung: So schaffen Sie den Muscle-up

Der Muscle-up ist eine komplexe Übung, die gleich mehrere Bewegungen miteinander verbindet. Daher trainiert sie sehr viele Muskeln – nahezu den gesamten Oberkörper: die Rückenmuskulatur (Latissimus), die Schultermuskulatur und die Arme (Bizeps). Beim Dip trainieren Sie zusätzlich Trizeps und Brust. Plus: Durch die nötige Körperspannung wird ebenfalls der Rumpf bzw. die Bauchmuskulatur beansprucht.

Warum sollte ich überhaupt einen Muscle-up probieren?

Muscle-ups gehören zu den schwierigsten Übungen beim Bodyweight-Training, dem Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Sie sind die Königsdisziplin beim Krafttraining, CrossFit und auch beim Street-Workout / Calisthenics. Der Grund: Selbst wenn Sie Haufenweise Hanteln heben können und locker 20 Klimmzüge hinbekommen, heißt es noch lange nicht, dass Sie einen Muscle-up schaffen. Denn zusätzlich zur Muskelkraft brauchen Sie Koordination und sehr viel Körperbeherrschung. Wenn das nicht Ansporn genug ist….

>>> Die spektakulärsten Übungen mit dem eigenen Körpergewicht

Wie schaffe ich einen Muscle-up?

Das Schwierigste ist der Übergang zwischen den zwei Teilübungen. Dabei hilft es, erst einmal explosive Klimmzüge zu üben, immer hoch bis zum Brustbein. Wenn Sie davon 10 Wiederholungen schaffen, gehen Sie den Muscle-up wie folgt an:

Trainingsplan: Der Muscle-up in 4 Schritten lernen

Um sich an diese komplexe Bewegung zu gewöhnen, trainieren Sie am besten die Gesamtbewegung in Teilen.