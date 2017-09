Ob ich fünf Seillängen oder 24 bewältigen muss, macht einen Unterschied. Ein Grundlagenausdauertraining gehört in den Trainingsplan jedes Alpinisten. Tasten Sie sich langsam an Ihre Grenzen heran!

Auch an die Ausgesetztheit gewöhnt man sich. In nicht 100-prozentig solidem Fels ist es wichtig, sich vorausschauend und sanft zu bewegen. Zweifelhafte Griffe und Tritte werden durch Dagegen-klopfen geprüft. Nur wenn der Fels nicht vibriert und nicht dumpf klingt, wird er belastet. Auch die gute alte „Dreipunktregel" hat hier ihren Ursprung. Nur wenn drei Gliedmaßen sicheren Halt haben, besteht die Chance, einen ausbrechenden Tritt oder Griff zu kompensieren. Auch hier zeigt sich wieder die Erfahrung, um möglicherweise lose Griffe zu erkennen und trotz prüfendem Abklopfen eine angemessene Klettergeschwindigkeit aufrecht zu erhalten. Alles eine Frage der Übung. Nur wer gar nicht schwindelfrei ist, sollte sich eine andere Sportart suchen!

Im Gebirge muss man leichte, oft ausgesetzte Passagen ohne Sicherung begehen können. Besonders in klassischen Zu- und Abstiegen der Dolomiten ist es gängig, Passagen im zweiten UIAA-Grad ungesichert hoch- und abzuklettern. Wer Touren wie die Überschreitung der Fünffingerspitze oder Klassiker am Sella-Massiv annähernd in der „Führerzeit" begehen möchte, hat sonst keine Chance. Dazu muss man das Abklettern und das zügige, aber sichere Bewegen im Schrofengelände gelernt haben. Wer noch nie abgeklettert ist, wird sich anfangs schwer tun. Aber mit etwas Übung ist das kein Hexenwerk.

Anhand der Begriffsbestimmung wird eigentlich schon klar, was man fürs alpine Gelände an Fertigkeiten mitbringen sollte. Zusätzlich zur passenden Ausrüstung wollen große Wände aber auch gut geplant werden.

Bevor Sie sich also an das Abenteuer „echtes" Alpinklettern wagt, sollten Sie sich in Plaisirrouten an die vielen neuen Facetten der „echten" Berge gewöhnen. Denn Erfahrung und Übung sind beim alpinen Klettern wichtiger als einarmige Klimmzüge.

Doch sind die Grenzen fließend, und auch in alpinen Sportkletter- und Plaisirrouten sind die Anforderungen vielfältiger als in Einseillängenrouten an Mittelgebirgsfelsen: In leichteren Seillängen befindet man sich nicht selten weiter über dem letzten Haken, als einem lieb ist, das Sturzgelände ist oft suboptimal. Die Ausgesetztheit wird auch durch Bohrhaken nicht geringer – und zum Einstieg der Route und wieder runter vom Berg muss man genauso wie beim „echten" Alpin­klettern. Und schlechtes Wetter macht auch vor „Plaisirrouten" nicht Halt.

Richtiges Abklettern

Je nach Gelände, Schwierigkeiten und Ausgesetztheit sowie Können und Psyche sind beim Abklettern drei Techniken anwendbar:

Taloffen abklettern (Rücken zur Wand): So hat man die beste Übersicht über die nächsten Griffe und Tritte, und den Weiterweg insgesamt permanent im Überblick. Ideal in nicht ganz so steilem Gelände und in Rinnen, wo Ausspreizen für zusätzliche Stabilität sorgt. Die Hände stützen meist, der Oberkörper wird nach vorn gebeugt, um den Körperschwerpunkt möglichst über den Tritten zu haben. Jedoch ist man so am stärksten mit der Ausgesetztheit konfrontiert, weshalb Anfänger meist lieber frontal abklettern.

Seitlings abklettern: Auch hier hat man einen guten Überblick über das Gelände. Die wesentliche Haltefunktion kommt dem bergseitigen Arm zu, der andere stützt. Meist erfolgt der Absteig in Serpentinen.

Frontal abklettern (Brust zur Wand): Der Blickkontakt zum Fels, weniger Tiefe vor den Augen und der vorwiegende Einsatz von Zuggriffen erhöhen das subjektive Sicherheitsgefühl, weshalb diese Technik von unsicheren Alpingehern bevorzugt wird. Da der Weiterweg so aber schlecht zu überschauen ist, sollte man sich so oft wie möglich am gestreckten Arm zurücklehnen und sich einen Plan für die nächsten Züge und den Weiterweg insgesamt machen.