Abnehmfalle Fruchtsaft: Wie (un)gesund ist Saft wirklich?

Die Fruchtsäuren im O-saft schädigen Ihre Zähne massiv © Dean Drobot / Shutterstock.com

5. Saft begünstigt die Entstehung von Diabetes

Eine Studie der Harvard School of Public Health kam bereits vor einigen Jahren zu dem Ergebnis, dass ein zu hoher Saftkonsum das Diabetes-Risiko erhöhen kann. Dabei wurden Ernährungsgewohnheiten von rund 190.000 Teilnehmern ausgewertet. Die Forscher fanden zudem heraus, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob man sein Obst in flüssiger oder fester Form zu sich nimmt. Denn sie stellten auch fest, dass das Risiko an Diabetes mellitus zu erkranken sogar sinkt, wenn man mindestens zwei Portionen frisches Obst, insbesondere Heidelbeere, Trauben und Äpfel, pro Woche isst.

>>> Diese 20 Obstsorten haben besonders wenig Kalorien

Direktsaft, Konzentrat oder Nektar: Was ist gesünder?

Wirklich gesund sind Fruchtsäfte im Grunde ja alle nicht, doch natürlich gibt es gute und weniger gute Säfte. Doch welche Anforderungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit sich ein Saft auch Saft nennen darf?

Saft und Direktsaft muss zu 100 Prozent aus dem Fruchtfleisch oder -saft von Obst oder Gemüses gewonnen werden. Direktsaft wird (direkt) gepresst und abgefüllt. Einfacher Saft hingegen wird meist mit Hilfe von Konzentrat hergestellt, das ist deutlich günstiger. Dafür entzieht man dem Direktsaft durch Erhitzen das Wasser, so entsteht das Konzentrat. Später macht man aus Konzentrat und zugesetztem Wasser dann Saft.

und muss zu 100 Prozent aus dem Fruchtfleisch oder -saft von Obst oder Gemüses gewonnen werden. Direktsaft wird (direkt) gepresst und abgefüllt. Einfacher Saft hingegen wird meist mit Hilfe von Konzentrat hergestellt, das ist deutlich günstiger. Dafür entzieht man dem Direktsaft durch Erhitzen das Wasser, so entsteht das Konzentrat. Später macht man aus Konzentrat und zugesetztem Wasser dann Saft. Fruchtnektar enthält nur 25 bis 50 Prozent Früchte, der Rest ist Wasser. Häufig wird auch Zucker (bis zu 20 Prozent) zugesetzt, um den Süßegrad zu erhöhen. Denn wenn ein Saft wenig Frucht enthält, schmeckt er auch weniger süß.

enthält nur 25 bis 50 Prozent Früchte, der Rest ist Wasser. Häufig wird auch Zucker (bis zu 20 Prozent) zugesetzt, um den Süßegrad zu erhöhen. Denn wenn ein Saft wenig Frucht enthält, schmeckt er auch weniger süß. Fruchtsaftgetränke sind eindeutig die schlechteste Wahl, wenn es um Säfte geht. Der Fruchtanteil ist hier noch geringer als im Fruchtnektar und liegt bei nur 6 bis 30 Prozent. Neben Zucker und Wasser landen je nach Hersteller auch jede Menge Zusatzstoffe wie Farbstoffe und künstliche Aromen, im Fruchtsaftgetränk. Finger weg!

Fruchtnektar ist oft zu stark nachgesüßt, genau wie Fruchtsaftgetränke, die meist nichts anderes sind "Zuckerwasser". Doch auch Direktsaft ist nicht immer die beste Wahl: Denn genau wie Saft aus Konzentrat, wird Direktsaft erhitzt, um ihn haltbar gemacht zu werden. Doch dabei gehen Aromen und Vitamine verloren.

Was ist eine gesunde Alternative zu Fruchtsäften?

Eine gute Alternative zu gewöhnlichen Säften sind kaltgepresste Säfte. Anders als Saft enthalten die nämlich noch wesentlich mehr gesunde Inhaltsstoffe. Der Grund: Bei der Herstellung wurde nicht mit Hitze gearbeitet, sprich: Das Obst und Gemüse wurde nicht hoch erhitzt, denn dadurch gehen Vitamine & Co. flöten. Kaltgepresste Säfte werden auch nicht pasteurisiert um sie haltbar zu machen, hier kommen spezielle, viel schonendere Verfahren zum Einsatz. Kaltgepresste Säfte gibt es online, aber auch in immer mehr Supermärkten.

>>> Mit kaltgepressten Säften entgiften – so detoxen Sie richtig

Noch besser: Wasser, ungesüßtem Tee (Kräuter- oder Früchte, egal) oder auch mal eine verdünnte Fruchtsaftschorle sind definitiv die bessere Wahl im Alltag. Wem die Umstellung sehr schwer fällt, der geht gaaaanz langsam vor und reduziert den Saftanteil im Glas Stück für Stück, in dem Sie das Getränk immer mehr verdünnen. Am Ende werden Sie den puren Saft kaum noch runterbekommen, weil er so süß ist, wetten?