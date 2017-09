3-Tage-Bart: So wirkt das Bart-Styling lässig & gepflegt

3-Tage-Bärte sind trendy und sogar bürotauglich. Wenn sie richtig gepflegt sind. So geht's

Männlich, sexy und ein bisschen verwegen: Diese Wirkung erhoffen sich alle Träger eines 3-Tage-Barts. Und liegen damit richtig: Umfragen* ergeben, dass 3-Tag-Bart-Täger auf Frauen attraktiver wirken: Trotz des aktuellen Trends zum Vollbart steht er an Platz eins in ihrer Gunst. 2 Millimeter Barthaar reichen Männern in der Regel für einen Imagewechsel aus: Von soft zu sexy, von angepasst zu abenteuerlich, von korrekt zu kernig. Allerdings nur, wenn der Bart gepflegt ist! Wie aus Ihren Bartstoppeln ein cooler 3-Tag-Bart wird, verraten wir Ihnen hier.

*z.B. von Parship.de

Kennzeichen des 3-Tage-Barts Per Definition scheint bei einem 3-Tag-Bart die Gesichtshaut noch durch, das Barthaar hat den Wuchs noch nicht in Richtung Kinn verändert, sondern „steht“ spitz von der Haut ab (nicht selten zum Leidwesen Ihrer Liebsten). 3-Tag-Bärte sind zwischen 0,5 und 4 mm lang. Welche Länge welchem Mann am besten steht, ist von Mann zu Mann verschieden. Ebenso, wie lange er zur Aufzucht seines 3-Tag-Barts braucht: Die „3 Tage“ im Namen dieser kürzesten Bart-Variante sollte man keinesfalls als Maßvorgabe nehmen. Hormonelle, genetische und jahreszeitliche Voraussetzungen beeinflussen, wann die 3-Tag-Bart-Länge erreicht ist, die einem optimal steht. Um diese herauszufinden, lassen Sie die Stoppeln erst mal sprießen. Das sind die Vorraussetzungen für einen 3-Tage-Bart Männer mit starkem und gleichmäßig dichtem Bartwuchs sind prädestiniert für einen 3-Tag-Bart.

Auch Männer, deren Bartwuchs leichte Lücken aufweist, können durchaus einen 3-Tag-Bart tragen. Allerdings sollten sie ihren Trimmer auf nicht unter 2 mm einstellen, um kleinere Bartlücken zu kaschieren.

Weist Ihr Bart zu viele Lücken auf, sollten Sie eine andere Bartform probieren. Inspiration finden Sie in unserer Bartfrisuren-Galerie.

Der 3-Tage-Bart passt zu jeder Bartfarbe. Bei sehr dunkelhaarigen Männern entsteht oft schon ab 0,5 mm der Eindruck eines 3-Tage-Barts, sehr hellhaarigen Typen brauchen dafür schon mal bis zu 5 mm Bartstoppeln. >>> Lässige Bart-Styles für jeden Typ

Der Trimmer – das wichtigste 3-Tage-Bart-Tool 0,3 mm wächst ein Barthaar durchschnittlich pro Tag. Das bedeutet, dass die meisten Männer schon nach kurzer Zeit den verwegenen 3-Tag-Bart-Look erreichen. Lücken im Wuchs sind kein Grund zur Panik: Jedes Ihrer etwa 7.000 bis 15.000 Barthaare hat einen anderen Wuchsrhythmus, deshalb sind nicht alle gleich sichtbar. Tipp: Wenn Sie vom ersten Tag an gepflegt aussehen müssen, trimmen Sie Ihren sprießenden 3-Tage-Bart bereits nach 24 Stunden auf der niedrigsten Trimmer-Stufe, damit er gleichmäßig und dicht aussieht. Wer beim ersten Versuch mehr Zeit zum Experimentieren hat, beobachtet Wuchs und Look erst einmal vier, fünf Tag lang, bevor er mit dem Trimmer sämtliche Barthaare auf eine Länge zwischen 0,5 und 4 mm bringt. Dann aber ist es auch Zeit: Schließlich wollen Sie einen coolen 3-Tage- und keinen zotteligen „Ich-bin-zu-faul-zum-Rasieren“-Bart. Für welche 3-Tag-Bart-Länge Sie sich letztendlich entscheiden, ist Geschmackssache. >>> Die besten Tools zum Trimmen Die Anschaffung eines Trimmers ist absolut zu empfehlen, um die Barthaare regelmäßig zügig und einfach auf die gleiche, optimale Länge zu bringen. Bei Trimmern der aktuellen Generation kann bis zu 20 mm Scherlänge einstellen, so dass sie auch dann noch gute Dienste leisten, wenn Sie mal eine längere Bartvariante ausprobieren wollen.

Tipp: Vor dem Trimmen sollte der Bart sauber und trocken sein. Starten Sie dann an der Kieferlinie und in Wuchsrichtung.

Mit einem Rasiermesser können Sie die Konturen eines 3-Tage-Barts am schärfsten rasieren © Shutterstock Von Stoppeln zur Bart-Frisur: Konturen sauber rasieren Sorry Jungs, wer meint, wachsen lassen und regelmäßig trimmen reicht für einen sexy 3-Tag-Bart-Look, den müssen wir enttäuschen. Ohne ausrasierte Konturen am Hals und an den Wangen wirkt der 3-Tage-Bart einfach nur ungepflegt und ist untauglich sowohl fürs Büro als auch fürs Date. Aber keine Angst: Mit etwas Übung und ein paar Tricks kriegen Sie definierte Bart-Konturen zügig gezogen.

Die saubersten Bart-Konturen rasiert man mit einem Rasiermesser. Da deren Schneide jedoch höllisch scharf ist und die Handhabung Geschick bedarf, sollte man diese äußerst coole Rasur-Methode erst mal mit einem Profi ausgiebig üben (Wie es die Messerrasur Schritt für Schritt gelingt, erklärt ein Barbier in unserem Video). Sinnvoll ist es, sich beim Barbier einmal die Konturen optimal passend zur Gesichtsform rasieren zu lassen und diese dann künftig alle zwei Tage nach zu rasieren. Das gelingt Ihnen gut mit Nassrasierern bzw. Rasierhobeln. Ideal für 3-Tage-Bärte sind 3-in-1 Rasierer wie der ProGlide Fusion Power Styler von Gillette, mit dem man gleichzeitig rasieren, trimmen und scharfe, definierte Konturlinien stylen kann. Damit Sie die unästhetischen „Ausfransungen“ erkennen und die Kontur-Linie bei der Rasur stets im Auge behalten, sollten Sie zur Kontur-Rasur Bartöl oder transparentes Rasiergel (z.B. von Men Expert) zu benutzen. Auch Trockenrasierer kommen zum Konturenrasieren in Frage. So gibt es Präzisions-Bartstyler (z.B. von Philips), die rote Laser-Linien entlang der Schneidekante auf die Haut projizieren und dadurch präzise Schnittkanten ermöglichen. >>> Das sind die besten Methoden zur Haarentfernung bei Männern

Wie 3-Tage-Bart-Konturen die Gesichtsform optimieren

Ein Bart prägt die Gesichtsform. Anthony Stölting von Eric-Barbier in Hamburg erklärt, wie die Bart-Konturen die Gesichtsform beeinflussen können: Ein flächendeckender Bart wie der Drei-Tage-Bart lässt das Gesicht runder und weicher erscheinen, deswegen eignet er sich besonders gut bei rechteckigen Gesichtsformen .

. Bei eher runden Gesichtern sind klare Konturen enorm wichtig. Nach vorne hin sollte der Bart etwas kantiger geschnitten werden, damit auch das Gesicht kantiger und markanter erscheint.

sind klare Konturen enorm wichtig. Nach vorne hin sollte der Bart etwas kantiger geschnitten werden, damit auch das Gesicht kantiger und markanter erscheint. Haben Sie ein eher kantiges Gesicht , können die Konturen etwas weicher umrundet sein. Vor allem am Kinn sollte der Bart nicht zu spitz zulaufen.

, können die Konturen etwas weicher umrundet sein. Vor allem am Kinn sollte der Bart nicht zu spitz zulaufen. Ein Doppelkinn lässt sich hervorragend mit einem 3-Tage-Bart kaschieren. Die untere Kontur sollte dann möglichst tief unten am Hals beginnen. >>> Finden Sie die richtige Brille für Ihre Gesichtsform

Gepflegte 3-Tage-Bärte sehen lässig aus und jucken seltener © Shutterstock So pflegen Sie Ihren 3-Tage-Bart 3-Tage-Bärte werden, wie auch längere Bärte, unter der Dusche nicht mit Duschgel gewaschen, sondern mit einem milden Haarshampoo oder besser einem Bart-Shampoo (gibt’s z.B. von blackbeards). Der Grund: Bart-Shampoos wirken weit weniger entfettend, so dass die Barthaare ihre natürliche Talg-Schutzschicht behalten und nicht austrocknen. Diese Mittel helfen gegen juckende, kratzende Bärte Um eines klar zu stellen: Bärte jucken nicht. Es ist die Haut, die irritiert auf den Bartwuchs reagiert. Das klügste, was Sie tun können, ist es so gut es geht zu ignorieren und penibel die Haut zu pflegen. Mit regelmäßigen Peelings befreien Sie die Haut von überschüssigen Hautschüppchen, die die Barthaare bei Wachsen behindern. Mit der Zeit gewöhnt sich die Haut an den Bartwuchs und beruhigt sich. Eine leichte Feuchtigkeitscreme besänftigt zudem die juckende Haut. Mittlerweile gibt es speziell auf den 3-Tage-Bart abgestimmte Produkte z.B. das Feuchtigkeitsfluid für den 3-Tage-Bart von L’Oréal Men Expert oder Nivea Men Sensitiv 3-Tage-Bart Hydro Gel.

Das Schlechteste, was Sie bei Hautjucken tun können, ist zu kratzen und an den Barthaaren zu ziehen. Kratzen erhöht die Irritation der Haut. Und wenn Sie an den Barthaaren ziehen, schädigen Sie langfristig die Haarwurzel, so dass sie die Produktion ganz einstellt. Die Folge wäre ein unregelmäßiger Bartwuchs. Also, Ruhe bewahren! >>> Soforthilfe bei Juckreiz

Bartöl - ein Muss für Bart-Träger

3-Tage-Bärte müssen stoppelig sein und je nach Bartwuchs alle zwei bis vier Tage nachgeschnitten werden. Frisch abgeraspelte Barthaare sind leider meist hart, stachelig und scharf wie Drahtenden. Bartöl (z.B. von blackbeards oder Brooklyn Soap Company) macht sie etwas weicher. Barbier Anthony Stölting schwärmt von Bartöl: „Es macht sowohl die Barthaare als auch die Haut geschmeidig und sorgt für einen ausgeglichenen Teint.“ Träufeln Sie 2 bis 3 Tropfen auf die Fingerspitzen und massieren Sie es sanft ein. Im Zweifelsfall immer eher weniger als zuviel gebrauchen. Bartpflegeprodukte wie Balea Men fresh 3-Tage-Bart Pflege-Gel enthalten Haar-Enthärter, die das Barthaar ebenfalls geschmeidiger machen. Unsere Bartpflege-Galerie verrät Ihnen weitere gute Styling-Produkte speziell für Bartträger. >>> Machen Sie sich Ihr Bartöl doch einfach selbst!