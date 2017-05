Hello Sunshine: Sonnenbrillen-Trends für Männer

Diese angesagten Sonnenbrillen tragen Männer im Sommer 2017. Egal ob Wayfarer, Aviator oder D-Frame Brillen: Men's Health zeigt Ihnen die coolsten Modelle und Farben der Saison

Die Sonnenbrille: Das It-Accessoire der Männerwelt

Sonnenbrillen sind DAS Accessoire für den Herrn von Welt. Das mag daran liegen, dass starke Kerle auf der Leinwand, wie im wahren Leben, schon seither lässige Gläser tragen. Man denke an verschiedenste berühmte Geheimagenten, verwegene Piloten, coole Rockstars, intrigante Politiker, berüchtigte Ganovenbosse, verruchte Auftragskiller und so einige mehr. So manch einer setzt die Sonnenbrille sein Leben lang nicht ab (so wie die Blues Brothers ihre Wayfarer als It-Accessoire den ganzen Film über nie absetzen). Und damit auch Sie Ihr Lieblings-Stück finden, gibt es hier eine Übersicht der schärfsten Sonnenbrillen für Männer:

Welche Sonnenbrillen-Formen und -Farben tragen Männer im Sommer 2017?

Gestelle wie Klassiker Aviator, D-Frame, Wayfarer und Clubmaster treffen auf runde Retro-Brillen und grafische Cut-Outs. Ein Comeback feiern dieses Jahr die Clip-Ons.

Bei den Gläsern sehen wir getönte Varianten in Blau, Gelb, Grün und Orange. Ganz ausgefallen sind Ombré Gläser und verspiegelte Modelle.

Rahmengestelle gibt’s in Gold, Schwarz, Transparent oder in Hornoptik.

Was sollten Sie beim Kauf einer Sonnenbrille beachten?

UV-Schutz: Schauen Sie nach einer UV 400 Kennung oder einem CE-Zeichen. Beim Kauf einer Sonnenbrille sollten Sie immer auf Qualität achten, weil die Ultraviolettstrahlung der Sonne Ihrer Haut und Ihren Augen schaden kann. Mit einem UV-Schutz von 400 schützen Sie aber Ihre Augenpartie vor der aggressiven (ABC-)Strahlung.

Gute Passform: Wählen Sie eine Brille, die zur Ihrer Gesichtsform passt. Nichts finden Frauen peinlicher, als einen Mann der sich nicht anzuziehen weiß. Außerdem schützt eine passende Brille besser vor dem Sonnenlicht.

>>> Welche Sonnenbrille passt zu mir? Die richtige Wahl bei verschiedensten Gesichtsformen

Verspiegelte Gläser: Wählen Sie verspiegelte oder polarisierte Sonnenbrillen, die schützen Ihre Augen vor einfallendem Licht und fangen Lichtreflexionen ab. Profi-Tipp für den Sommerflirt: Mit einer verspiegelten Sonnenbrille merkt die hübsche Brünette am Strand nicht, dass Sie nur Augen für sie haben. Am besten passen Sie den Moment ab, wenn Ihr Beach-Babe an der Strandbar steht, schieben dann ganz lässig die Brille hoch und fragen, ob Sie sie auf ein Eis einladen dürfen.

Mit diesen Tipps zum Einkauf steht Ihren Sommer, den lauen Herrenurlaub, sowie Ihrer Abenteurer-Karriere nichts mehr im Wege!

Hier zu sehen: Sonnenbrille für den Überflieger von Allied Metal Works, um 480 Euro.