Mit dem Standmixer von CARRERA in der Küche richtig Vollgas geben

Ausgezeichnet mit dem Plus X Award, dem weltgrößten Innovationspreis: Der Standmixer No 655 von CARRERA © PR

Intuitive Bedienung und stylisches Design perfekt kombiniert

Dem berüchtigten Autorennen Carrera Panamericana der 50er Jahre verpflichtet, sind die sportlichen Gene auch heute noch in jedem CARRERA Gerät spürbar. Technische Höchstleistung, ein durchgängiges Design und hochwertige Materialien machen jedes Tool zu einem Lifestyle-Produkt. Egal ob in der Küche oder auch im Bad. Der Standmixer No 655 lässt die Konkurrenz zudem durch die bislang einzigartige Kombination aus Soupmaker und Blender hinter sich. Das LED Display, welches in den praktischen Drehregler integriert ist, zeigt neben der noch verbleibenden Zeit, bis zur Fertigstellung des Gerichts und der Temperatur, auch die Umdrehungen pro Minute an. Je höher die Drehzahl pro Minute (RPM), desto leistungsstärker der Mixer, desto schneller die Zubereitung und cremiger die Suppe oder der Smoothie. Der CRR No 655 ist übrigens der einzige Standmixer, der die genaue Drehzahl im Display anzeigt – für präzise Kontrolle.

Clevere Automatik und Selbstreiningsfunktion

Es gibt 6 automatisierte Programme, in denen Temperatur und Zeit für das optimale Ergebnis festgelegt sind und mit nur einem Knopfdruck aktiviert werden können: Ob grobe oder feine Suppen, Dips, Crushed Ice, gedünstetes Gemüse oder aromatische Currys. Sie kochen und mixen lieber frei Schnauze? Im manuellen Modus kann zusätzlich nach Belieben die Temperatur, Zeit und Drehzahl kombiniert werden. Das ist hilfreich, falls die Zutaten eine gewisse Behandlung erfordern oder präzise Angaben von Rezepten umgesetzt werden sollen. Dickes Plus: Mit nur einem Tropfen Spülmittel und etwas Wasser startet das automatische Reinigungsprogramm per Knopfdruck und das lästige Saubermachen entfällt.

Kochen, mixen, dämpfen und crushen: So lecker schmeckt's aus dem Mixer

Power steckt bei CARRERA nämlich nicht nur in den Geräten, sondern auch in den Gerichten, die man damit zubereiten kann: Wie diese Smoothie-Bowl mit Beeren: