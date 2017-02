Style Awards 2017: Lieblings-Label nennen, Reise gewinnen

Wählen Sie bei unseren Style-Awards 2017 Ihre Lieblings-Modemarken und gewinnen Sie mit etwas Glück eine New-York-Reise – oder 10.000 € bar auf die Hand!

Das Geld liegt auf der Straße? Ach was — es liegt bei uns. Genauer gesagt: auf der Voting-Website für die Style-Awards 2017:

>>> MensHealth.de/wahl (den Teilnahmecode finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe)

Hier winken Ihnen jetzt Urlaubsglück und Euro-Noten, alles nur eine Handvoll Mausklicks entfernt. Es ist ganz einfach: Einmal für Ihre persönlichen Fashion-Favoriten stimmen, und mit etwas Losglück können Sie die Koffer packen und zu einer exklusiven Shopping-Reise nach New York aufbrechen. Sie haben Flugangst oder andere Gründe, nicht zu reisen? Es gibt eine attraktive Alternative — in Form von 10.000 €, bar auf die Hand.

Die Chance auf diesen Gewinn sichern Sie sich bis 11. April 2017. Küren Sie einfach Ihre persönlichen Lieblingsmarken in den Kategorien Anzug, Hemd, Denim und Sonnenbrille. Falls Sie Ihre Lieblingsmarken nicht ohnehin im Kopf haben, werfen Sie einen kurzen Blick in Ihren Kleiderschrank, um die Etiketten Ihrer Favoriten in Sachen Mode zu checken. Und erzählen Sie Ihrer Angebeteten von den Style-Awards 2017 — auch sie kann mitmachen und abstimmen: Denn bei unseren Kolleginnen von WomensHealth.de kann Ihre Herzensdame für ihre Lieblings-Labels abstimmen. Dann haben Sie beide gleich die doppelte Gewinnchance auf das Bargeld oder die New-York-Reise.

Wir drücken Ihnen die Daumen — viel Glück!