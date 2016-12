Haarstyling bei Männern: Lässige Frisuren trotz dünnem Haar

Crew Cut

Dieser Schnitt ist angelehnt an den klassischen Facon. Das Haar wird an den Seiten bis auf einige Millimeter gekürzt, am Oberkopf bleibt es länger. Der Übergang sollte dabei fließend sein. Besonders angesagt ist es, das Deckhaar mit Hilfe von Föhn und Bürste auf die Seite zu stylen.