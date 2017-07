Nach diesen 6 Sexstellungen wollen Frauen nicht mehr gefragt werden

Kreativität ist im Bett das beste Mittel gegen Routine. Um der Erotik auf die Sprünge zu helfen, ist aber keine Artistik nötig. Unsere Autorin verrät, welche Stellungen Frauen schon immer die Lust vermiesen

Es ist kein Geheimnis: Wir lieben Abwechslung im Bett. Mit dem bloßen Rein-Raus kann man keine Frau glücklich machen. Wer jedoch das Gerücht gestreut hat, dass wir Frauen uns gern in artistischen Posen lieben, hat von weiblichen Vorlieben wenig Ahnung. Klar darf guter Sex auch mal richtig schweißtreibend sein, aber verbiegen, wollen wir uns in der Regel nur beim Yoga. Vergessen Sie also besser schnell alles, was Sie an halsbrecherischen Stellungen in Pornos gesehen haben oder Ihre Ex-Partnerin (sie hat definitiv geschwindelt!) von unserem Hang zu risikoreichen oder aufopferndem Sex erzählt hat. Auch einige der als "normal" geltenden Sex-Stellungen, die Sie selbst schon jahrelang mit Ihrer Liebsten genießen, gehören nicht zwingend zu ihren Lieblingen – sie hat es Ihnen nur nie verraten. Jetzt ist Schluss mit der Geheimniskrämerei. Männer, aufgepasst: Die folgenden Sex-Stellungen sind bei Frauen unbeliebt.

Unbeliebte Sexstellung #1: Die Stellung 69

Für diese Position müssen wir Frauen uns zwar nicht wie eine Brezel verbiegen oder ein Unfallrisiko eingehen, aber sie gehört trotzdem nicht zu unseren Favoriten. Wieso? Es gibt 2 Gründe: Zum einen möchten Frauen (wie Sie) beim Oralsex entspannen können. Aber versuchen Sie das mal, wenn Sie gleichzeitig damit beschäftigt sind, den Partner oral zu verwöhnen. Daher artet der Versuch der 69 oft in unkontrolliertem Züngeln aus – und letztlich kann keiner genießen. Der andere Grund für unsere Abneigung: Wir können Ihnen dabei nicht in die Augen schauen. Okay, wir brauchen nicht immer tiefe Blicke, aber etwas mehr im Sichtfeld als Ihr bestes Stück wäre schon schön – Sie haben schließlich auch andere heiße Körperstellen. Fazit: Die Stellung 69 sieht theoretisch schön aus, erweist sich aber in der Praxis als Null.

