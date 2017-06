Nahrungsergänzung: So profitieren Sie von der Aminosäure Glutamin

Kann Glutamin tatsächlich den Muskelaufbau puhsen? © Maridav/ Brian Goff / Shutterstock.com

Beschleunigt die Aufnahme von Glutamin den Muskelaufbau?

Eine zusätzliche Einnahme von Glutamin soll den Muskelaufbau fördern und zudem Muskelabbau verhindern. Die Aminosäure sorgt unter anderen für eine vermehrte Wassereinlagerung in den Zellen und bewirkt während des Trainings so eine Vergrößerung des Zellvolumens. Dies wertet der Körper dann als anaboles Signal und geht in den "Muskelaufbau-Modus". Darüber hinaus wird angenommen, dass Glutamin die Testosteron- und Wachstumshormonausschüttung (HGH = Human Growth Hormon) stimuliert. Es gibt Studien, die diese Aussagen definitiv bestätigen, doch insgesamt ist die Studienlage zu Glutamin sehr kontrovers und die Experten sind sich über die Wirkungsweise nicht einig. Fakt ist aber: Glutamin (ist wie andere Aminosäuren auch) ein wichtiger Baustein für die normale Proteinsynthese im Muskel, sprich: ohne ausreichend Glutamin kann kein Muskelwachstum stattfinden.

Welche positiven Wirkungen und Vorteile hat Glutamin noch?

Glutamin ist an einer Vielzahl von wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt. Glutamin soll zum Beispiel die Regeneration nach dem Training verbessern, vor allem bei hoher Trainingsfrequenz. Darüber hinaus wirkt sich die Aminosäure positiv auf die Verdauung und unser Immunsystem aus. Grund: Glutamin ist wichtigster Energielieferant für die Immun- und Darmzellen, denn die zur Energiegewinnung viel lieber Glutamin als Glucose. Wenn also zu wenig Glutamin in den Zellen vorhanden ist, fehlt der Brennstoff und die Zellen können nicht richtig arbeiten, sprich: Das Immunsystem schwächelt und die Darmschleimhaut verliert ihre Schutzwirkung. Im Extremfall kann es sogar zum sogenannten "Leaky-Gut-Syndrom": Der Darm bekommt kleine "Lecks", so dass schädigende Fremdstoffe eindringen und durch die Schleimhaut in das Blut gelangen können.

"Dennoch benötigen Sie zwingend Vitamine und Mineralien, um die Immunabwehr überhaupt erst zu ermöglichen", so Weigl. Unser Abwehr-Tipp: Bringen Sie Ihr Immunsystem mit reichlich Gemüse und Obst auf Hochtouren. Anschließend können Sie mithilfe von Glutamin-Pulver eine wahre Blockade errichten.

Dosierung: Wie viel Glutamin sollte man täglich aufnehmen?

Wer über seine Ernährung am Tag nicht genügend Eiweiß zuführt, kann dieses Defizit durch die Aufnahme von Glutamin ausgleichen. Bei einer Tagesdosis von 10 bis 15 Gramm reinem Glutamin nehmen Sie zugleich 10 bis 15 zusätzliche Gramm Eiweiß auf. Weigl: "Ideal eignet sich die Aminosäure daher als Zusatz für Ihren Eiweißshake nach dem Training." Wenn Sie das Glutamin mit BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren) kombinieren, erzielen Sie denselben Effekt.

Glutamin-Kapseln oder Pulver: In welcher Form sollte man Glutamin einnehmen?

Die Aminosäure gibt es in Pulver- und in Kapselform. Die Kapseln haben den Vorteil, dass Sie diese auch ohne Wasser einnehmen können – optimal für unterwegs. Doch auch das Pulver hat einen Vorteil. Die meisten Glutamin-Produkte schmecken neutral, weshalb Sie diese ideal in jeden Shake mischen können.