5 Gründe, warum Outdoor-Fitness besser ist als jedes Training im Gym

Frische Luft statt Schweißgeruch. Warum Sie mit Outdoor-Fitness noch besser in Form kommen als im Studio. Plus: die genialsten Übungen und Outdoor-Fitness-Konzepte im Vergleich

Kein Dach über dem Kopf zu haben, ist besser als Sie denken. Zumindest beim Fitnesstraining. „Der beste Körper wird draußen gemacht“, sagt Personal Trainer des Jahres 2015/16 Felix Klemme aus Bonn (www.felixklemme.de). "Hier kann ich mich dahinbringen, maximal leistungsfähig zu sein – und zwar in allen Bereichen." Klar, wer "nur" das Ziel hat, 190 Kilo beim Bankdrücken zu schaffen, wird das mit Outdoor-Fitness wahrscheinlich nicht erreichen. Wer aber seine Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Schnelligkeit in einer Einheit verbessern will, sollte dringend mal ins Gras beißen. Beziehungsweise diese Vorstellung bei den Liegestützen auf der Wiese als Anreiz nutzen, noch tiefer runterzukommen.

Zudem hat jede Outdoor-Einheit gegenüber der vergleichbaren Indoor-Variante einen unschlagbaren Vorteil: "Das Immunsystem wird in der Natur auf einer ganz anderen Ebene gereizt als es in geschlossenen Räumen möglich ist", erklärt der Psycho-Neuro-Immunologe. Sprich, Sie stärken draußen zusätzlich Ihre Abwehrkräfte. Davon profitieren Sie natürlich immer, egal ob Sie sich ein paar Geräte in den Garten gelegt haben oder mit natürlichen Gegenständen hantieren. Falls Sie dabei gerne im Team schwitzen, schließen Sie sich einfach einem der diversen Outdoor-Fitness-Konzepten an. Mehr Infos zum Angebot finden Sie unten.

Grund 1: Ein Workout im Park kann mehr als eine Studio-Session

"Im Fitnessstudio ist jede Stange, jedes Gerät und sogar der Boden genormt. Die Belastung ist also immer die gleiche", sagt der Diplom-Sportwissenschaftler. "In der Natur ist genau das Gegenteil der Fall. Da unterscheidet sich jeder Ast, jeder Untergrund und fordert eine neue Kraftbelastung." Obendrein fällt draußen der Arbeitseinsatz größer aus. Um eine Kniebeuge mit Holzstamm auf den Schultern ausführen zu können, muss der Stamm erstmal dort hochkommen. "Das ist schon ein ganz anderer Kraftakt und erfordert mehr Koordination, als wenn ich eine Langhantel aus dem Rack nehme", so Klemme. Sicherlich können Sie auf diese Weise mehr Gewicht stemmen und irgendwann auf Bodybuilder-Niveau trainieren. Wenn das Ihr Ziel ist, bleiben Sie ruhig drinnen.

Wer aber einen athletischen Körper haben will, bei dem ein Sixpack und starke Arme ganz nebenbei entstehen, sollte sich beim Outdoor-Training ruhig mal die Hände schmutzig machen. Hinterher können Sie die den Daheimgebliebenen als Trophäe unter die Nase halten. Und währenddessen haben Sie sowieso andere Sorgen, als sich vor Dreck zu schützen. "Wir benutzen oft Steine wie Kettlebells. Der Stein lässt sich aber nicht so leicht greifen wie die Kugelhantel und schon ist eine ganz andere Wahrnehmung erfordert", erklärt der Gründer des Trainingskonzepts "Outdoor Gym". Wer sich also nicht voll und ganz auf den Moment einlässt, verletzt sich leichter.

