Sexy Geheimnis: Warum Sie unbedingt mal eine Französin ausziehen sollten

Im sonnigen Spanien geht es in Sachen Unterwäsche feminin und verspielt zu. Spanische Frauen versuchen um jeden Preis, Langeweile zu vermeiden und kombinieren Ober- und Unterteile in verschiedenen Farben und Mustern. Sollten Sie also mal eine Spanierin daten, machen Sie sich auf knallig bunte und farbenfrohe Dessous gefasst! Die Südländerinnen lieben was die Unterwäsche angeht einen mädchenhaften Look mit vielen kleinen Details, die auf das männliche Geschlecht auf den ersten Blick möglicherweise erschlagend wirken. Schleifen, Rüschen, Muster – all das könnte Sie bei der Spanierin drunter erwarten. Nichtsdestotrotz ist die Unterwäsche der Spanierin ein absoluter Augenschmaus für den Mann: Push-Up-BHs und tiefe Ausschnittformen stehen bei ihnen auf der Tagesordnung.

© Yevgen Romanenko / Shutterstock.com

Französinnen: Modisch verführend

In Frankreich beweisen die Frauen was die Unterwäsche angeht einen unverwechselbaren und aufregenden Stil. Französische Frauen zeigen nur zu gerne was sie zu bieten haben und setzten ihre Weiblichkeit durch ihre Unterwäsche gekonnt in Szene. In Sachen Unterwäsche geht die Französin voll in ihrer Rolle als Femme Fatal auf. Verführerische Materialien wie feine Vollspitze, Tüll oder Netz sind bei ihnen ein Muss und für jeden Mann ein absoluter Hingucker. Jede Zweite kann nicht ohne fantasievoll-verspielte Details an ihren Dessous auskommen und verdreht mit ihrer Unterwäsche nur zu gerne den Männern den Kopf.

Lust auf schöne Dessous bekommen?

Wir haben die schönste Unterwäsche der Saison auf Womenshealth.de zusammengestellt. Ihre Liebste freut sich bestimmt!