Massezuwachs-Shakes: Sind Weight Gainer nur für Hardgainer sinnvoll?

Leider nicht nur an Muskeln. Wer durch den Weight Gainer am Ende des Tages deutlich mehr Kalorien zuführt, als er verbraucht, nimmt teilweise auch an Fett zu. Weigl: "Man neigt dazu, flüssige Kalorien nicht wirklich wahrzunehmen. Das ist einer der Vorteile eines Mass Gainers, aber zugleich auch ein Risiko. Ein Drink kann locker 1600 Kalorien enthalten." Wie Sie sich vor der Fettfalle schützen? Errechnen Sie Ihren Tagesbedarf, etwa auf www.menshealth.de/kalorienrechner . Den dort ermittelten Wert sollten Sie inklusive der Massezuwachs-Shakes nicht überschreiten.

Ein guter Weight Gainer sollte zu 50 bis 60 Prozent aus Kohlenhydraten und zu 30 bis 40 Prozent aus Protein bestehen. Eine Universalformel zum Erfolg gibt es hier aber nicht. "Ich empfehle meinen Kunden dasselbe Kohlenhydrat-Eiweiß-Verhältnis, das sie auch in ihrer normalen Ernährung verwenden. Die meisten Männer kommen mit einem 2-zu-1- oder 3-zu-1-Mix am besten klar", erklärt Experte Weigl. Ein guter Weight Gainer sollte außerdem nur wenig Fett enthalten. Als Maßgabe gilt hier ein Wert von unter 5 Gramm pro 100 Gramm des Pulvers.

Für Bodybuilder in der Massephase sind Weight Gainer ideal © Kzenon / Shutterstock.com

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um einen Weight Gainer zu trinken?

Zum Frühstück, vor dem Training oder nach dem Training. Ein Weight Gainer-Shake bietet sich übrigens besonders in der klassischen Massephase an, die im Bodybuilding nach wie vor sehr verbreitet ist. Dabei lautet das Ziel: Gewichtszunahme durch Kalorienüberschuss.

Ist es sinnvoll, zudem noch einen normalen Proteinshake zu trinken?

Das kommt auf Ihre Eiweiß-Bilanz am Ende des Tages an. Weigl: „Kommen Sie durch Ernährung und Massezuwachs-Shake bereits auf 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Gramm Kilo Körpergewicht, müssen Sie nicht noch zusätzlich shaken.“ Falls nicht: Prost!

Kann man sich einen Massezuwachs-Shake auch selber machen?

Klar: Wer keine Lust hat extra Geld für dieses Nahrungsergänzungsmittel auszugeben, kann sich auch seinen eigenen Weight Gainer selber machen. Ein Beispiel-Rezept für einen "Mehr-Masse-Shake":

400 ml Milch oder Milchalternative

100 g zarte Haferflocken

150 g Magerquark

1 reife Banane (auch lecker: Beeren aller Art)

1 EL Honig

1 EL Nussmus (Erdnuss / Mandel)

40 g Whey (z.B. Geschmack nach Belieben)

Nährwerte für Beispiel-Shake: 1175 kcal, 86 g Eiweiß, 131 g Kohlenhydrate und 35 g Fett

Mahlen Sie die Haferflocken vorab am besten in einem Mixer oder einem Multizerkleinerer so fein wie möglich. Dann die restlichen Zutaten hinzufügen – fertig ist der DIY Weight Gainer.

Fazit: Weight Gainer sind besonders für Hardgainer sinnvoll

Wer sichtbar mehr Muskelmasse aufbauen will, muss täglich mehr Energie zuführen, als er verbraucht (positive Kalorienbilanz schaffen). Das ist nicht immer einfach: Hardgainer sollten idealerweise alle 2 Stunden etwas essen – das artet fast schon in Arbeit aus. Daher kommen Weight Gainer-Shakes wie gerufen. Sie nehmen mit nur einem Drink rund 1000 (bis 2000) Kalorien auf und führen dem Körper einen idealen Mix auf Kohlenhydraten und Eiweiß zu. Und auch für Bodybuilder in der Massephase ist der Shake ideal. Wer als Hobby-Sportler mit „normalem“ Stoffwechsel auf Weight Gainer zurückgreifen will, sollte darauf achten, am Ende nicht zu viele Kalorien aufzunehmen und Fett anzusetzen.