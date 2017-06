Gesunder Eiweiß-Snack: Was macht einen guten Proteinriegel aus?

Süßes für mehr Muskeln? Das geht – mit Proteinriegeln. Doch wie gesund sind die praktischen Eiweiß-Snacks to go eigentlich und wie viele kann man am Tag davon essen? Wir haben die Antworten!

Unser Experte Mic Weigl beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Thema "Proteinriegel". Der Regensburger hat ein Geschäft für Sportnahrung, wo er mehr als 50 Marken vertreibt. Seine Tipps finden Sie zudem auch auf Youtube unter www.micsbodyshop.de.

Eiweiß in Form eines Riegels oder flüssig als Shake – was ist besser?

Proteinriegel sind auf jeden Fall praktischer. Schließlich passen sie in fast jede Hosentasche – ideal, um sie unterwegs zu essen. Proteinpulver hingegen müssen Sie erst auflösen. Zudem hält sich der gemischte Drink nicht so lange wie ein Riegel. Irgendwann setzt sich das Eiweißpulver nämlich am Boden ab. Was das enthaltene Eiweiß anbelangt, ist der Shake allerdings gleich doppelt im Vorteil.