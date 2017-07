Wie viel Brusthaar sollte Mann zeigen?

Auch wenn männliche Models in der Werbung momentan das Gegenteil vermitteln: Im echten Leben stehen nicht wenige Frauen auf Brustbehaarung. Vor allem leichte Behaarung an der Brust und um den Bauchnabel herum sollen Frauen angeblich besonders attraktiv finden. Psychologen vermuten, dass Brustbehaarung die Männlichkeit betont, ohne aggressiv zu wirken. Natürlich bevorzugen auch viele Frauen eine glatte Männerbrust. Aber wenn Sie eine Frau verführen wollen, ist das Wichtigste, dass Sie selbstbewusst und authentisch wirken. Wenn also Körperrasur nicht Ihre Stärke ist, dann stehen Sie zu Ihrer Behaarung!

Brusthaare im Gym? Tanktops sind die beste Wahl für Sie

Auf dem Laufband und Kraftraum kommen Sie ins Schwitzen, keine Frage. Während eine verschwitze aber haarfreie Brust noch als "glänzend" durchgeht, wirken schweißtriefende Brusthaare definitiv abtörnend auf die attraktiven Ladys neben Ihnen im Spinning-Kurs. Die beste Lösung für Sie sind Tanktops. Der Schnitt ist sehr maskulin, präsentiert Ihre muskulösen Arme, die maximale Frischluftzufuhr bekommen – und der haarige Brustbereich ist luftig bedeckt.

Brusthaar im Büro? Halten Sie es unter Verschluss

Auch wenn Sie persönlich ein paar aus dem Hemd hervorschauende Haare nicht so schlimm finden: Im Job ist es nicht okay, egal, ob Sie ein hochbezahlter CEO sind oder kellnern. Mit Brustbehaarung kommen Sie im Office definitiv als ungepflegt und unprofessionell rüber. In der Gastronomie sind Körperhaare sowieso ein No-Go und einfach nur ekelig. Sorry, hier bleibt der oberste Hemdknopf zu.

Fazit

Brusthaare sind zwar nicht Trend, aber völlig okay, solang man seinen Look der jeweiligen Location anpasst. Wer seinen Brusthaaren mit dem Rasierer regelmäßig zu Leibe rückt, weiß, wie schnell die Biester wieder sprießen. Und Frauen finden kratzende Stoppeln definitiv nicht attraktiver. Deshalb: Stehen Sie zu Ihrem Brustfell – oder lassen Sie es sich für immer weglasern. Aber wer weiß, auch Brusthaare werden irgendwann wieder schwer in Mode kommen, ist nur eine Frage der Zeit.