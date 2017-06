Wetten, dass Sie sich in diese Frau verlieben?!

Schon mal von den 36 berühmt-berüchtigten Fragen gehört, nach deren Beantwortung sich völlig Fremde offenbar verlieben sollen? Women's-Health-Autorin Amira macht den Selbstversuch und braucht dafür Ihre Hilfe

36 Fragen zum Verlieben – die Vorgeschichte

Vor rund 20 Jahren machte der US-Psychologe Dr. Arthur Aaron mit einem aufsehenerregenden Experiment von sich reden. Seine These: 2 sich völlig fremde Menschen können sich durchaus ineinander verlieben, wenn sie beim Kennenlernen größtmögliche Nähe und Vertrautheit erleben. Nein, nicht körperliche Nähe, sondern emotionale. Dabei sei völlig unwichtig, wie sehr die beiden Menschen einander ähneln würden. Einzig und allein die Tatsache, sein Innerstes einer anderen Person anzuvertrauen, sei ausschlaggebend fürs Verlieben.

Kurzum: Aaron entwickelte einen Fragenkatalog, bestehend aus 36 Fragen, die nichts mit schnödem Small Talk gemein haben, sondern ans Eingemachte gehen (Oder haben Sie schon einmal beim ersten Date Ihr Gegenüber gefragt, wann sie das letzte Mal allein geweint hat?). Nachdem beide alle Fragen der Reihe nach beantwortet haben, schauen sie sich zum Abschluss 4 Minuten lang in die Augen. Das ist alles. Das Ergebnis seiner Studie verblüfft uns noch heute: Einige seiner nach dem Zufallsprinzip zusammengewürfelten StudentInnen sollen nach dem Experiment tatsächlich ein Paar geworden sein und eines soll sogar ein halbes Jahr später geheiratet haben.

Blitzverknallt. Funktioniert das wirklich?

Wir wollen wissen, ob das Experiment funktioniert, bzw. was diese 36 Fragen mit einem Menschen machen. Spürt man danach tatsächlich tiefe Nähe, Verbundenheit, möglicherweise einen Anflug von Verliebtheit? Wie gut, dass Women's-Health-Autorin Amira (22) gerade Single ist und sich für unser Experiment zur Verfügung stellt. Das einzige, was ihr zur Durchführung fehlt, sind 3 Single-Männer, die beim Frage-Antwort-Experiment mitmachen. An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel – und dafür müssen Sie nicht einmal vom Erfolg des Experiments überzeugt sein.

Die Voraussetzungen:

Sie sind Single, männlich und zwischen 24 und 35 Jahre alt

Sie kommen bestenfalls aus Hamburg oder aus dem Hamburger Umland

Sie haben in den kommenden 2 Wochen (7. Juni bis 21. Juni 2017) ca. 1,5 Stunden Zeit, um für das 36-Fragen-Experiment in unserer Redaktion in Hamburg-Bahrenfeld vorbeizuschauen

Sie haben keine Angst davor, sich Hals über Kopf in die großartige Amira zu verknallen

So bewerben Sie sich für das Experiment

Senden Sie uns einfach eine Mail mit dem Betreff "36-Fragen-Experiment" an usermail@womenshealth.de mit folgenden Angaben:

Name, Alter, Wohnort, Beruf

Foto (Portrait und Ganzkörper)

Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Glauben Sie, dass man sich durch das Experiment tatsächlich verlieben kann?

Wie haben Sie bislang Frauen gedatet?

Unter den Einsendungen wählen wir 3 Männer aus, die wir einzeln in unsere Redaktion nach Hamburg einladen, um mit Amira die 36 Fragen durchzuackern und die uns anschließend für ein kurzes Interview zur Verfügung stehen. Also Männer: Traut euch!

Hier nun einmal die 36 Fragen im Überblick