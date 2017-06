Wohin schauen Männer bei nackten Frauen zuerst?

Sie und diese Wahnsinns-Lady sind gerade im Schlafzimmer verschwunden und sie lässt zum ersten Mal die Hüllen fallen. Wohin wandert Ihr Blick zuerst? Wir haben über 12.000 Männer gefragt

Für hoch wissenschaftliche Zwecke (oder vielleicht doch aus reinem Eigeninteresse) haben wir die Leser von Men's Health danach gefragt, wohin Sie bei einer nackten Frau zuerst schauen. Mehr als 12.000 von unseren Usern haben klare Ansagen bezüglich der hochinteressantesten Stellen am Frauenkörper gemacht:

Frauen wissen um ihre Vorzüge

Also aufgepasst! Die wichtigste Erkenntnis zuerst: Frauen wissen ganz genau, wohin Männer bei ihnen zuerst hinschauen. Denn in allen Bereichen haben sie deckungsgleich zu den Männern auf die Umfrage geantwortet und ganz smart erkannt, wo ihre Vorzüge sitzen. Wir finden, das schreit nach einer kleinen Siegerehrung für die heißesten Körperstellen!

>>> Dahin schauen Frauen bei nackten Männern zuerst

Platz 1 für die Brüste

Ihre Traumfrau steht splitternackt in Ihrem Schlafzimmer, wie reagieren Sie? Starren Sie wie der größte Teil aller Männer (45 %) zuerst mal auf Ihre pralle Oberweite? Dagegen lässt sich gar nichts einwenden, Evolution sei Dank. Vor allem sitzen die Dinger ja auch genau im mittleren Blickfeld und heben sich deutlich von Schultern- und Bauchpartie ab. Kein Wunder also! 51 % der Frauen glauben auch fest an ihre Brüste als absoluten Hingucker.

>>> So wollen Frauen am Busen berührt werden

Zweiter Platz für Bauch und Hüfte

Nun lassen 25 % den Blick langsam, ganz langsam, nach unten wandern. Erste Station sind dann der Bauch und die Hüfte. Kein Wunder: Der Bauchnabel gehört schließlich zu den 6 erogenen Zonen der Frau.

>>> Die schönsten Frauen bei menshealth.de

Bronze-Titel für den Po

12 % lassen den Blick ruhig noch ein wenig weiter wandern, bis Sie nun auf den sexy Hintern Ihrer Lady treffen. Viele Frauen wissen ganz genau (11 %) was für eine krasse Wirkung der auf den männlichen Ur-Sextrieb hat und setzen ihr Hinterteil bewusst für Sie in Szene.

>>> Wie Männer dem weiblichen Po huldigen sollten

Lobende Erwähnung für das Gesicht

Das sollten Sie eher nicht an die große Glocke hängen, dass Sie ihr erst nach dem Körper ins Gesicht schauen (11 %). Andererseits wussten die Frauen von WomensHealth.de das selbst schon ganz genau (11 %) und fühlen sich bei einem "Wow, du bist verdammt sexy" ganz bestimmt nicht beleidigt, aber ein ehrlich gemeintes Kompliment für ihre schöne Augen oder ihr ansteckendes Lachen kann Ihnen sicherlich nicht schaden.

>>> Die besten Flirt-Sprüche für Männer

Trostpreise für Intimbereich, Füße und Oberschenkel

Diese 3 Zonen belegten nur Werte von unter 10 %. Wir vermuten: Das macht der Intimzone nichts aus, denn Sie widmen ihr ja anschließend noch eine Menge verdiente Aufmerksamkeit.

>>> So verwöhnen Sie die Vagina Ihrer Liebsten