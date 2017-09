Spurenelement Zink: So pusht Zink Ihr Immunsystem

Bei Ihren Abwehrzellen steht Zink hoch im Kurs, denn es stärkt Ihr Immunsystem vor Keimen & Co. Doch auch Sportler profitieren von den Spurenelement.

Zink ist ein echtes Allround Talent. Für Sportler besonders in Sachen Regeneration ein Kandidat, mit dem Sie sich anfreunden sollten. Das Spurenelement wirkt nämlich entzündungshemmend. Genau deshalb kann es Ihr Körper nach einem harten Workout gut gebrauchen. Ein neuer Trainingsreiz führt zu Mikrorissen in Ihrer Muskulatur. Die erkennt Ihr Körper als Entzündung. Während der Regeneration werden diese kleinen Verletzungen mit Hilfe von Zink wieder gekittet. Gleichzeitig ist das Spurenelement essentiell an der Zellteilung beteiligt. So ist es nicht nur für die Wundheilung, sonder auch für die Erneuerung von Haut und Haaren verantwortlich.

>>> Die Top 15 der zinkreichen Lebensmittel

In Sachen Immunsystem ist Zink eine echte Geheimwaffe. Bei Ihren Abwehrzellen ist das Spurenelement nämlich hoch im Kurs und stärkt Ihre Abwehrkräfte. Außerdem bindet es freie Radikale, die Zellschädigungen hervorrufen können.

Wissenswert ist zudem, dass Zink auch in der Produktion von Sexualhormonen und Spermien seine Finger im Spiel hat. Ein weiterer Grund, dass man(n) sich um eine ausreichende Versorgung kümmert.

Empfohlene Tagesration: 10 mg

Lebensmittel, die viel Zink enthalten:

rotes Fleisch

Fisch

Meeresfrüchten

Käse

Eiern

Sesam, Kürbiskerne

Nüsse

Mangelerscheinungen: Hautkrankheiten, geschwächte Immunabwehr; bei extremem Mangel kann es außerdem zu Potenzstörungen kommen.

Risiken bei Überdosierung: Magen- und Darmprobleme, Schwierigkeiten bei der Muskelkoordination und Blutarmut. Eine Überdosierung durch Nahrung tritt allerdings kaum auf.