Workout-Revolution: Mehr Kraft und Muskeln mit Crossfit-Training

Ein Beispiel: Statt dem Training in der Beinpresse-Maschine werden klassische Kniebeugen („Squats“) absolviert, die deutlich mehr Muskeln aktivieren. Crossfitter werden also nicht zu Spezialisten ausgebildet, sondern zu Meistern in allen Disziplinen.

Entwickelt wurde die Trainingsmethode bereits 1995 vom ehemaligen Highschool-Lehrer Greg Glassmann aus Santa Cruz. Er war auf der Suche nach einem Programm, das seine Schüler zu kompletten Athleten ausbildet. Glassmann, der wie ein Guru von Crossfit-Anhängern verehrt wird, hat als übergeordnetes Ziel die General Physical Preparedness (GPP) ausgegeben. Übersetzt bedeutet das: körperliche Vorbereitung auf jede Art von Herausforderung. Das Ziel sind also keine dicken Show-Bizeps, sondern ein funktionell ausgeprägter Muskelapparat. Dementsprechend lässt die Crossfit-Methode das Training an Maschinen außen vor und setzt auf funktionelle, mehrgelenkige Übungen. Sie sprechen viele Muskelgruppen an, statt nur einzelne isoliert zu trainieren.

Ein festes Trainingsprogramm, wie man es vom konventionellen Krafttraining kennt, sucht man beim Crossfit vergebens. Stattdessen gibt es das Workout of the day, kurz WOD. Jede Crossfit-Box (so werden die Studios genannt) hat ihr eigenes WOD. Coach Löhr: „Jeden Tag steht eine neue Herausforderung an. Langeweile gibt’s bei uns nicht.“ Die Übungen stammen aus folgenden Kategorien:

Da Crossfit-Training sehr intensiv ist, in der Regel aus komplexen Bewegungsabläufen besteht und mit Zeitdruck absolviert wird, steht es bei einigen Sportwissenschaftlern in der Kritik. Die Vorwürfe: hohe Verletzungsgefahr, vor allem für Rücken und Schulter. Experte Löhr: „Keine Frage, wer bei den Langhantel-Übungen ohne Technik und Kraft schwere Lasten bewegen will, riskiert eine Verletzung. Wer allerdings ohne ausgefeilte Fahrtechnik an einem anspruchsvollen Mountainbike-Downhillrennen teilnimmt, tut das auch.“ Der wichtigste Crossfit-Grundsatz: „Safety first“. Löhr: „Ohne ausreichendes Technik-Training macht bei mir in der Box kein Crossfitter eine anspruchsvolle Langhantel-Übung.“

Die The-Hero-Workouts : In Erinnerung an gefallene und getötete US-Soldaten und -Polizisten gibt es 68 extrem herausfordernde Workouts. Löhr: „Wer so ein Hero-Workout zu Ende bringt, zeigt auch psychische Stärke.“

Das Box-Workout : Dieses Programm wird täglich von der Crossfit-Box zusammengestellt, in der man trainiert, und in Gruppen absolviert. „Dieses Workout orientiert sich an der Teamstärke“, so Löhr. Tipp: Die WODs werden auf den Websites der Crossfit-Boxen gepostet.

Klar, Sie können sich Ihr Training auch selbst zusammenstellen. Es gibt aber eine Vielzahl an Möglichkeiten, an Ideen für ein Workout zu kommen. Hier die beliebtesten:



Crossfit stärkt den ganzen Körper und das Gruppengefühl – © Rasmus Kaessmann

Die 5 beliebtesten Crossfit-Workouts

1. CINDY

Ein Klassiker aus der „Girls“-Serie. Drei Grundübungen in gleicher Reihenfolge werden 20 Minuten am Stück absolviert. Hier ist der perfekte Mix aus Kraft und Taktik gefordert. Überpacen Sie nicht am Anfang – 20 Minuten Cindy können sich etwas in die Länge ziehen. Ein guter Wert liegt um die 20 Runden.

5 Pull-ups (Klimmzüge)

10 Push-ups (Liegstütze)

15 Squats (Kniebeugen)

Aufgabe: die 5 Klimmzüge, 10 Liegestütze und 15 Kniebeugen ergeben einen Block. In 20 Minuten so viele Blocks wie möglich absolvieren.



Profi-Tipp: Aus diesem Kraftblock lässt sich auch ein weiteres Workout generieren. Zu jeder vollen Minute starten Sie mit dem Abarbeiten der 5 Klimmzüge, der 10 Liegestütze und der 15 Kniebeugen.



Aufgabe: 30 Minuten, also 30 Blöcke die zu jeder vollen Minute gestartet werden. Wer schneller arbeitet, hat mehr Pause bis zur nächsten vollen Minute. Dieses Workout heißt dann aber nicht mehr Cindy, sondern Chelsea.

2. ANGIE

Wie gut können Sie unter Anstrengung zählen? Probieren Sie es beim „Girls“-Workout „Angie“ aus – denn hier haben Sie reichlich Gelegenheit dazu! Vier Kraftklassiker im hohen Volumenbereich. Wird garantiert anstrengend! 3, 2, 1, GO! Die Zeit läuft. Solide trainierte Crossfitter meistern dieses Workout in etwa 15-20 Minuten.

100 Pull-ups (Klimmzüge)

100 Push-ups (Liegestütze)

100 Sit-ups (Sit-Ups)

100 Squats (Kniebeugen)

Aufgabe: Auf Zeit alle Übungen nacheinander absolvieren. Erst wenn alle Wiederholungen einer Übung erledigt sind, zur nächsten Aufgabe wechseln.

3. FILTHY FIFTY



Abwechslungsreich wie kein anderes Crossfit-Workout. Die Wiederholungszahl ist für jede Übung gleich: 50. Klingt viel, ist es auch. Aber das Gewicht ist (bis auf die Kettlebell-Swings) niedrig. Die Folge: Der Puls schnellt nach oben, weil eigentlich relativ schnell gearbeitet werden kann. Tipp: Wenn Sie einige Übungen, wie etwa die Übung „Knee to Ellbows“ nicht ausführen können, steht es Ihnen frei, die Knie auch wahlweise nur bis auf Hüfthöhe anzuheben. Auch die „Double-Unders“ beim Seilspringen stellen Sie technisch sicherlich vor eine Herausforderung. In diesem Fall machen Sie einfach 100 normale Seilsprünge. Sie sind gut im Training? Dann erreichen Sie etwa eine Zeit von 25-30 Minuten.

50 Box jumps, 24 inch box (Sprünge auf 60 Zentimeter Box)

50 Jumping pull-ups (Klimmzüge mit Sprung-Unterstützung)

50 Kettlebell swings, 1 pood (Kugelhantel-Schwünge mit 24 Kilo)

50 Walking Lunge, 50 steps (tiefe Ausfallschritte)

50 Knees to elbows (An der Klimmzugstange hängend, Knie zum Ellenbogengelenk)

50 Push press, 45 pounds (Langhantel-Schulterdrücken mit 20 Kilo)

50 Back extensions (Rückenstreckertraining)

50 Wall ball shots, 20 pound ball (Kombination aus Kniebeuge und Wurf mit 9kg-Mezinball)

50 Burpees (Liegestütz-Anhocken-Strecksprung)

50 Double Unders (Seilspringen mit je zwei Umdrehungen pro Sprung)

Aufgabe: Jede Übung zu Ende bringen, die Aufgaben so schnell (und sauber) wie möglich nacheinander abarbeiten.

4. MURPH



Ein Workout aus der Hero-Serie, benannt nach Lt. Michael Murphy. Das Volumen ist hoch, wer hier durchkommen will, muss mit der Kraft haushalten. Im Original wird dieses Workout mit einer Gewichtsweste (10 Kilo) absolviert. Davon können Einsteiger erst einmal die Finger lassen. Für den Anfang muss das Ziel heißen: Durchkommen! Auch wenn es 40-60 Minuten dauert (was eine ziemlich realistische Zeit für dieses lange Workout ist).

1 mile Run (1600-Meter-Lauf)

100 Pull-ups (Klimmzüge)

200 Push-ups (Liegestütze)

300 Squats (Kniebeugen)

1 mile Run (1600-Meter-Lauf)

5. FGB (Fight Gone Bad)



Ein Zirkeltraining mit fünf Stationen, bei dem es im Endergebnis auf jede Wiederholung ankommt. Den Name „Fight Gone Bad“ hat das Workout von einem Profi-Kampfsportler bekommen. Auf die Frage, wie er sich nach diesem Training fühlt, hat er geantwortet: „It feels like fight gone bad“ („Es fühlt sich an, wie ein schlecht gelaufener Kampf“) . Recht hat er.

3 Runden (Pause zwischen den Runden: 1 Minute)

1 Minute Calorie-Row (Rudern auf dem Ergometer)

1 Minute SDHP (Sumo-Kniebeuge mit Kugenhantelziehen bis zum Kinn)

1 Minute Box-Jumps 24“ (Sprünge auf 60-Zentimeter-Box)

1 Minute Push-Press 75 lbs (Langhantel-Schulterdrücken mit 30 Kilo)

1 Minute Wall-Ball (Kombination aus Kniebeuge und Wurf mit 9-Kilo-Medizinball)

Aufgabe: Nacheinander die Übungen absolvieren und den Score, also die Anzahl der Wiederholungen, notieren. Beim Rudern werden die verbrauchten Kalorien als Wert genommen. Am Ende alle Werte zu einem finalen Ergebnis addieren. Wichtig: Stets ohne Pause die Übungen absolvieren. Erst nach einem Durchgang erfolgt eine Pause von einer Minute. Die Bruttozeit für dieses Workout beträgt also 17 Minuten. Spitzenathleten erreichen etwa 500 Punkte.

Die wichtigsten Crossfit-Übungen