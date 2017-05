Ran an den Rost, Männer: So werden auch Sie zum Profi am Grill

Saftig und zart-rosa: So sieht ein perfekt gegartes Steak aus © hlphoto / Shutterstock.com

Auf den Punkt gegart: Die perfekte Grill- und Kerntemperatur

Wer ein perfekt gegartes Steak mit zartem rosa Kern will, sollte die dafür notwendige Grill- und Kerntemperatur kennen. Denn es kommt nicht nur auf die Temperatur an, die auf dem Rost herrscht, sondern auch auf die optimale Kerntemperatur des Fleisches. Wir verraten Ihnen, bei welchen Temperaturen Fleisch, Würstchen, Burger und Fisch idealerweise gegrillt werden sollten und bei welcher Kerntemperatur welche Garstufe erreicht ist.

Grillrezepte fürs BBQ: Von Veggie-Wurst bis Bier-Hähnchen

Steaks von Rind oder Schwein gehören zu den absoluten Klassikern auf dem Grill. Auch Würstchen und Nudelsalat sind gern gesehene „Gäste“ beim Grillabend. Doch mal ehrlich, Männer: Das ist doch furchtbar öde auf Dauer! Wir wollen Ihren Grill-Horizont erweitern und zeigen Ihnen, dass es noch viel mehr Grillrezepte mit (und ohne) Fleisch gibt, bei denen Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen wird. Außerdem: Fisch richtig zu grillen ist keine Kunst, sondern ganz easy. Zugegeben: Man muss Fisch auf dem Grill zwar etwas genauer im Blick behalten, weil es schneller gar ist als Fleisch und leicht zerfällt, aber die Mühe lohnt sich.

>>> So grillen Sie das perfekte Rinderfilet – am Stück oder als Medaillion



Und auch die Vegetarier unter Ihnen können sich freuen: Wir haben die besten Veggie-Rezepte für Ihr BBQ zusammengestellt. Knackiges Gemüse wie Zucchini, Kartoffel & Co., Käse, Pilze und Brot schmecken vom Rost ziemlich genial und sind um einiges gesünder als die meisten, fettigen Fleischvarianten. Viele der vegetarischen Barbecue-Rezepte eignen sich außerdem gut als Beilage – auch zu Fleisch. Eine echte win-win-Situation für Fleischesser UND Veggies also. Plus: Wir verraten, wie man leckere Maiskolben grillt.



Worauf warten Sie noch? Heizen Sie Ihren Grill schon mal vor und lehnen Sie sich zurück: Viel Spaß beim Lesen unserer Grill-Specials.