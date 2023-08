Viele Männer, die abnehmen wollen, suchen eine schnelle Lösung für maximale Erfolge. Doch Vorsicht: Viel hilft nicht viel. Schließlich möchtest du dich doch nicht bloß ein paar Tage an deinem neuen Körper erfreuen. Insofern gilt es, einen gesunden Ansatz zu wählen, sprich: bis zu 1 Kilo pro Woche – da sind sich die Experten einig. Genau auf dieses Resultat zielt unsere spezielle Kombi aus Trainings- und Ernährungsplan ab, die dir zudem die perfekte Grundlage für weitere Erfolge liefert. Vom 14. bis zum 20. August 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 7,90 Euro statt 9,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Abnehm-Training!

Kurz gesagt: mit der cleveren Kombination aus Training und Ernährung. Genauer gesagt basiert das Training im Plan auf hocheffektiven Ganzkörper-Workouts, die speziell auf maximale Fettverbrennung ausgelegt sind. Genial: Du kannst die Einheiten sogar in deinem Wohnzimmer absolvieren, denn mehr als zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln benötigst du dafür nicht. Passende Hanteln kannst du hier kaufen. Insgesamt stehen 3 Einheiten pro Woche auf dem Programm – 2-mal Ganzkörper-Workout sowie einmal ein knackiges Intervall-Training. Letzteres kannst du ebenfalls überall und jederzeit durchführen und befeuert deinen Stoffwechsel zusätzlich. Eine bessere Kombi aus zwei Trainingsmethoden gibt es kaum. Schließlich würde reines Ausdauer-Training deine wertvolle Muskelmasse gefährden. Und genau die wollen erhalten, um auch deinen Grundumsatz nach oben zu schrauben. Du siehst also: In puncto Training führt der Plan dich auf die richtige Strecke.

Auch bei der Ernährung nehmen wir dich mit der Abnehm-Kombi an die Hand. Mit unserem Ernährungsplan brauchst du weder zu hungern noch dein Essen abzuwiegen. Stattdessen setzen wir dabei auf einen moderaten Kalorien-Konsum, sodass du mit Sicherheit in einem leichten Kalorien-Defizit landest. Auf dem Teller erwartet dich eiweißreiche Kost, gepaart mit natürlichen, großvolumigen Lebensmitteln (vor allem gesundes Gemüse). Aber auch wertvolle Fette darfst und solltest du essen, da sie dir die nötige Energie liefern, die dich bei einer kohlenhydrat-reduzierten Ernährung unterstützen. Und das Beste: Die Gerichte schmecken einfach klasse.

Jeder Start ist schwer. Doch mit unserer speziell konzipierten 2-Wochen-Kombi leiten wir dich präzise an. So lernst du ganz nebenbei wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Fett-weg-Erfolge einsetzen kannst. Bereit? Dann nichts wie ran an den Speck!