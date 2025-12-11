Die Heldenreise des "Fett-Weg-2025"-Siegers Jonas

Manchmal verändert ein einziger Satz das ganze Leben. Bei Art Director Jonas Mai (30) war es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. „Bist du nicht Jonas von damals? Ich hätte dich kaum wiedererkannt, du hast dich ja ganz schön gehen lassen!“ Ein schonungslos offener, brutaler Satz – und gleichzeitig der Moment, der Jonas’ Leben in eine neue Richtung drehte. Vor sechs Monaten brachte Jonas nach einer Phase mit intensivem Konsum von Alkohol, Fast Food und Süßigkeiten bei einer Körpergröße von 1,78 m knapp 95 Kilo auf die Waage. Heute ist Jonas 21,5 Kilo leichter, stärker, fokussierter und selbstbewusster als je zuvor.

Men's Health Während seiner 6-monatigen Heldenreise ist Jonas von Fast Food und Süßigkeiten auf gesunde Ernährung im Kombination mit hocheffizienten Nahrungsergänzungsmitteln umgestiegen.

Vom Fitnesstrainer zur Adipositas – und wieder zurück Während seines Studiums hatte Jonas als Fitnesstrainer gejobbt und demenstrechend wenig Probleme mit seiner Körperform. Doch mit dem Start ins Arbeitsleben änderte sich sein Alltag: weniger Bewegung, mehr Stress, schlechte Essgewohnheiten. Während Kolleg*innen die Reste des Mittagessens einpackten, verschlang Jonas seine Portion und griff danach noch zu Keksen. Den Zustand des Sattseins kannte er nicht. Als sich dann im Herbst 2024 der Zeiger der Waage bedrohlich der 100-Kilogramm-Marke näherte, wurde er vom durchtrainierten Fittness-Coach zum fettleibigen Adipositas-Fall. Diese Erkenntnis tat weh, wurde aber zum Startschuss in sein neues Leben.

Meal-Prep, Kalorienkontrolle – und ein smarter Neustart Social Media wurde sein erster Coach. Er begann, sich intensiv in Ernährungsthemen einzulesen – besonders zum Thema Eiweiß. Die Empfehlung, rund 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen, traf ihn hart: Er war weit davon entfernt.

Deshalb stellte Jonas seine Ernährung radikal um – aber nicht restriktiv, sondern smart. Er fragte sich: Wie kriege ich mehr Eiweiß in mein Essen, ohne komplett auf Genuss zu verzichten? So entstand sein selbst kreiertes und bis heute geliebtes Superfood: Proteinpizza aus Magerquark und Dinkelmehl. Mittags und abends setzte er konsequent auf Eiweißquellen wie Hähnchen, körnigen Frischkäse oder Rinderhack light – dazu viel Gemüse und lieber Kartoffeln statt Pasta oder Reis, um länger satt zu bleiben. Das Frühstück lässt er bis heute aus. Parallel begann er mit der Nutzung einer Tracking-App und peilte ein ambitioniertes Defizit von 800 bis 1000 Kalorien pro Tag an.

Men's Health Jonas heute im Gym. „Mein Körperfettanteil lag bei 30 Prozent, da waren genug Reserven für ein Defizit von 800 bis 1000 Kalorien pro Tag während meiner Abnehmphase.“

Effizientes Training: niedrigschwellig beginnen, hochintensiv enden Obwohl Jonas früher im Fitnessbereich gearbeitet hatte, fühlte er sich im Gym zunächst unsicher. Darum startete er niedrigschwellig – ein Schlüssel für seinen Erfolg:

Täglich rund 15.000 Schritte

Nur zwei Ganzkörpertrainings pro Woche Ab dem dritten Monat spürte er die ersten deutlichen Veränderungen. Plötzlich traute er sich mehr zu, blieb länger im Gym und erhöhte seine Frequenz. Irgendwann waren es zwei Stunden Training pro Tag – zu viel für seinen Körper. Die Lösung: ein klar strukturierter, zeiteffizienter 45-Minuten-6er-Split und eine Routine, die sein gesamtes Leben veränderte: morgens trainieren statt abends. Jonas, der sich immer für eine ausgesprochene Nachteule hielt, erkannte: „Man ist nicht an seine Persönlichkeit gebunden. Man kann jederzeit entscheiden, Dinge anders zu machen.“ Genau das machte er zu seinem Credo – und hatte Erfolg damit.

Men's Health Während seiner Trainingsphase im Gym setzte Jonas auf einen 45-minütigen 6er-Split und verlegte seine Aktivitäten von den Abend- in die Morgenstunden.

Zum völlig neuen Körpergefühl dank smarter Ernährung Nach einem halben Jahr stand Jonas bei 73 Kilo, rund 15 Prozent weniger Körperfett und einem Lebensgefühl, das er selbst als „unglaublich leicht“ beschreibt. Laufen gehört inzwischen zu seinen Alltagsaktivitäten – etwas, das er sich früher nie hätte vorstellen können. Der Gewichtsverlust hat seinen Alltag transformiert: mehr Energie, mehr Selbstbewusstsein, mehr Möglichkeiten.

Als er intensiver zu trainieren begann und seine Ernährung optimierte, suchte er nach hochwertigen, verlässlichen Produkten – und fand sie in ESN. Das Unternehmen steht seit 2007 als deutscher Marktführer für Sporternährung für höchste Qualität, eigene Produktion und maximale Performance. Dabei setzt ESN auf die Expertise von Spitzensportlern, getreu dem Motto „Developed with athletes. Made for everybody.“

Drei ESN-Produkte spielten für Jonas eine zentrale Rolle:

ESN Designer Whey (Dark Cookies & Cream) Deutschlands beliebtestes Whey, mit hochwertigem Whey-Konzentrat und Whey-Isolat. Unterstützt den Muskelaufbau, sättigt gut, schmeckt cremig – ideal zum Ausgleich eines Kaloriendefizits.

Deutschlands beliebtestes Whey, mit hochwertigem Whey-Konzentrat und Whey-Isolat. Unterstützt den Muskelaufbau, sättigt gut, schmeckt cremig – ideal zum Ausgleich eines Kaloriendefizits. ESN Ultrapure Creatine Mikrofeines, reines Creatin-Monohydrat. Es steigert die körperliche Leistungsfähigkeit bei kurzen, intensiven Belastungen und passte perfekt zu Jonas’ 6er-Split.

Mikrofeines, reines Creatin-Monohydrat. Es steigert die körperliche Leistungsfähigkeit bei kurzen, intensiven Belastungen und passte perfekt zu Jonas’ 6er-Split. ESN Dark Cookie White Choc Riegel Jonas' absoluter Lieblingssnack – hoher Proteinanteil, perfekte Konsistenz, süßer Genussmoment ohne Ausrutscher. „Das Designer Whey hat mir das Abnehmen spürbar erleichtert – und der Dark Cookie White Choc-Riegel war mein täglicher Belohnungsmoment.“ – Jonas Mai

Ein halbes Jahr, ein neuer Mensch Sechs Monate haben gereicht, um Jonas’ Alltag komplett zu drehen: mehr Energie, mehr Selbstvertrauen, mehr Kraft – im Training und im Leben. Am Ende erinnert er sich gerne zurück an den Moment, der ihn wachgerüttelt hat: der Satz eines Freundes, der ihn hart traf, aber seinen Transformationsprozess ins Rollen gebracht hat. Jonas bringt es auf den Punkt: „Mit über 20 Kilo weniger fühlt sich alles so viel leichter an.“ Sprachs, lächelt und greift zu den 11-Kilogramm-Hanteln für seine nächste Trainingseinheit.

