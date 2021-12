Du, nur besser Fit ins neue Jahr: So werden deine Vorsätze Realität

Du willst 2022 dein volles Potenzial entfalten? Dein Leben besser gestalten, fitter, gesünder, entspannter werden? Dann bist du in unserem Neustart-Special goldrichtig. In Kooperation mit AMAZFIT wollen wir von MEN’S HEALTH dich dabei unterstützen, deine Ziele zu erreichen.

Für die beste Version deiner selbst im Jahr 2022

In diesem Themen-Special haben wir für dich die 7 Top-Tipps für die ultimative Body-Transformation zusammengestellt. Mehr Muskelmasse garantiert. Mach am besten auch gleich bei unserer Challenge mit: So schaffst du 100 Liegestütze in 7 Wochen. Weil neben dem Krafttraining auch Ausdauer auf einem ausgewogenen Trainingsplan stehen sollte, geben wir Lauftipps für Anfänger, mit denen du ganz einfach mit dem Lauftraining startest – und auch am Ball bleibst. Du willst 2022 vorrangig den (Vor-)Weihnachtsspeck loswerden? Auch dafür sind wir gerüstet: Mit den 5 besten Abnehm-Tipps purzeln überflüssige Kilos ratzfatz.

Nicht nur in Körperfragen, auch fürs Mindset bist in unserem Neustart-Special richtig: Hier findest du Maßnahmen, wie du dein Selbstbewusstsein steigern kannst. Wichtigster Tipp vorab: Mach dir nicht zu viel Stress mit guten Vorsätzen. Und: Schau ruhig mal hin und wieder zurück und sei stolz darauf, wie weit du schon gekommen bist, selbst wenn es nur winzige Schritte sind. Denn selbst kleinste "Feier-Momente" des bereits Erreichten steigern die Motivation und können entspannend wirken. Mit diesen 6 Profi-Relax-Strategien lernst du schnell, besser mit Druck umzugehen und deinem Körper etwas Gutes zu tun.

Powerstart: Erreiche deine Ziele mit Amazfit

Wir wissen, wie wichtig ein guter Trainingspartner für die Motivation ist, insbesondere in der dunklen Jahreszeit. Um 2022 zu deinem Jahr zu machen, stellen wir dir persönliche Assistenten und Personal Trainer an die Seite: die Wearables von AMAZFIT. Die Smartwatches motivieren dich, achten auf dich und liefern dir wichtige Daten zu deinem Fortschritt. Lies hier mehr über die neue GT-3-Serie. Und mit etwas Glück kannst du sogar eine AMAZFIT GTR 3 Pro gewinnen.

Ob Fitness oder Wohlbefinden: Egal, was 2022 dein Ziel ist, wir wollen dich dabei unterstützen, es zu erreichen. Damit du ganz bald die beste Version deiner selbst bist. #upyourgame