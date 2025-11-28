Men's Health Adventskalender: Türchen 19

Der Audiohersteller aus Heilbronn ist vor allem bekannt für seine hochwertigen Studio-Lösungen, doch in den letzten Jahren wurde das Portfolio um zahlreiche Kopfhörer für den alltäglichen Gebrauch erweitert.

Der AVENTHO 200 zählt zu den neuesten Modellen der Freizeit-Sparte und erweist sich als idealer Begleiter für zuhause und unterwegs. Der kabellose Over-Ear-Kopfhörer ist dazu in der Lage, zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und einem cleveren Transparenzmodus zu variieren – je nachdem ob Sie gerade Ihrer Lieblingsplaylist lauschen oder auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt Ihre Umgebung wahrnehmen möchten.

Das Mikrofon des AVENTHO 200 eignet sich außerdem hervorragend für mobile Meetings und Telefonate. Die integrierte Qualcomm-cVc-Technologie sorgt selbst dann für eine professionelle Gesprächsqualität, wenn Sie sich in einem vollen Zug oder an einem belebten Flughafen-Gate befinden. Störende Hintergrundgeräusche werden konsequent herausgefiltert, sodass Ihre Stimme jederzeit klar und verständlich bleibt.

Um seinem Anspruch als vielseitiger Alltagsbegleiter gerecht zu werden, setzt der AVENTHO 200 auf hochwertige Materialien: Die individuell verstellbaren Ohrbügel bestehen aus robustem Aluminium, während das Kopfband aus Memory-Foam mit integrierter Fontanellen-Aussparung den Tragekomfort erhöht. Neben den Ohrpolstern zählt auch der Akku des AVENTHO 200 zu jenen Komponenten, die sich ganz einfach austauschen und nachbestellen lassen. So bleibt die Qualität des Kopfhörers über viele Jahre erhalten.

Ob beim Arbeiten, Reisen oder Entspannen zu Hause – der AVENTHO 200 überzeugt mit herausragendem Klang, klarer Sprachqualität und langanhaltendem Komfort.

PR

