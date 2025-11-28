Men's Health Adventskalender: Türchen 15

Beyond Meat steht für pflanzliche Fleischalternativen, unkomplizierte Zubereitung und authentischen Geschmack, der wirklich alle zusammenbringt. Die proteinreichen Produkte schmecken nicht nur köstlich, sondern sind auch vielseitig einsetzbar und damit perfekt für stressfreie Familienessen und natürlich fürs winterliche Grillvergnügen.

Wintergrillen liegt voll im Trend: knisternde Luft, warme Handschuhe, der Duft von Röstaromen und mittendrin saftige Beyond Meat Kreationen, die garantiert alle Geschmäcker ansprechen. Die Tochter ernährt sich nur noch vegetarisch, Onkel Max hat zu hohe Cholesterinwerte, die Freundin des Bruders isst ausschließlich halal und die Fleischfans wollen auch nicht verzichten müssen. Beim Wintergrillen mit Beyond Meat bleibt der Stress draußen. Die Produkte sind rein pflanzlich, halal- und koscher, frei von Cholesterin und reich an Proteinen. Gleichzeitig schmecken sie so authentisch, dass selbst überzeugte Fleischliebhaber überrascht sind.

Ob auf dem Balkon oder im verschneiten Garten: Beyond Burger, Beyond Meatballs oder Beyond Sausages sind schnell zubereitet und bringen aromatische Wärme auf den Rost. Lieblingsgerichte müssen nicht neu gedacht werden. Einfach die Fleischkomponente durch Beyond Meat ersetzen und schon entstehen winterliche BBQ-Momente, die genauso gut schmecken wie die traditionellen Familienrezepte. Wie wäre es mit einem Beyond Burger mit Kürbis und Cranberry-Sauce, perfekt karamellisiert über der Winterglut? Oder einem herzhaften Brezelsalat mit frisch gegrillten Beyond Sausages statt Würstchen und Kartoffelsalat? So können wirklich alle mitessen, egal ob vegan, flexitarisch oder Fleischfan. Mit Beyond Meat wird Wintergrillen zu einem Genuss, der alle vereint.

Beyond Meat

