MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 13

MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 13
Gewinne ein "Fit mit Men's Health"-Paket

Men's Health verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MensHealth.de das "Fit mit Men's Health"-Paket mit zwei Power-Inhalten. So startest du garantiert fit ins neue Jahr!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Fit mit Men's Health
Foto: Men's Health

Men's Health ist das größte Männer-Lifestyle-Magazin der Welt und steht für alle Themen, die den modernen Mann beschäftigen: Gesundheit, Food, Fitness, Style. Heute, mehr denn je, ist Men's Health für Millionen Männer der unverzichtbare Lifestyle-Coach, der Männer kennt, versteht und ernst nimmt – und ihnen dabei auch noch jede Menge Spaß macht.

Jahresabonnement Men's Health - Print + Digital

Du bekommst 10 Ausgaben deiner Lieblingszeitschrift nach Hause geschickt und erhältst zusätzlich das digitale E-Paper von uns. Hole dir deine monatliche Portion Motivation und Knowhow nach Hause.

Die Men’s Health Krafttrainings-Bibel

Die Men's Health Krafttrainings-Bibel unterstützt dich bei all deinen Krafttrainings-Ambitionen. Freue dich auf nicht weniger als 429 Übungen zum Kraftausbau für alle Körperpartien! Alle Übungen sind auch perfekt geeignet fürs Training im Home Gym – und übersichtlich sortiert nach Trainingsgeräten. Insgesamt dient dir die Men's Health Krafttrainings-Bibel als umfassende Inspirationsquelle für die Optimierung deines Krafttrainings in jeder Ausprägung: von Maximalkraft über Hypertrophie, bis hin zu (sportartspezifischer) Kraftausdauer. Hol das Beste aus deinem Body – wir glauben an dich!

So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!