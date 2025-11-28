MEN'S HEALTH Adventskalender, Türchen 10

Wenn die Tage kürzer werden und der Weihnachtsstress seinen Höhepunkt erreicht, erinnert dich die Galaxy Watch8 daran, auch dir selbst etwas Gutes zu tun. Sie misst nicht nur deine Schritte und Trainingsfortschritte, sondern hilft dir auch, Ruhe zu finden. Mit intelligentem Schlaftracking, Stressmanagement und einem AI-gestützten Energiewert1, der zeigt, wann dein Körper neue Kraft braucht.

Ihr schlankes, edles Design macht sie zum idealen Begleiter beim Spaziergang durch den verschneiten Park genauso wie beim festlichen Abendessen. Dank des hellen Displays und der starken Akkuleistung hält sie mit dir Schritt, von Sonnenaufgang bis zum letzten Weihnachtslicht.

Die Galaxy Watch8 steht für smarte Technologie, die dich unterstützt: Sie gibt dir motivierende Einblicke in deinen Alltag, motiviert dich bei Fitnesszielen und sorgt mit personalisierten Tipps dafür, dass du erholter aufwachst – perfekt für einen gesunden Start ins neue Jahr.

Entdecke, wie die Samsung Galaxy Watch8 Menschen in der Nacht begleitet. In der aktuellen digitalen Kampagne „Held*innen der Nacht“ rückt Samsung Menschen ins Rampenlicht, die zu ungewöhnlichen Zeiten aktiv sind – etwa Pilotinnen, DJs oder Rettungskräfte. Gemeinsam mit Health-Experte Doc Felix zeigen sie, wie die Galaxy Watch8 dabei unterstützen kann, auch bei unregelmäßigen Schlafrhythmen in Balance zu bleiben. Die Ergebnisse der Held*innen und hilfreiche Tipps, wie auch du Erholung nach der nächsten Christmas-Party schaffst und in der stressigen Vorweihnachtszeit entspannt bleibst, findest du auf den Social-Media-Kanälen von @docfelix, @lunax_music, @allaroundbyanna und @alarmstufeleo.

PR

1Der Energiewert ist verfügbar auf Android-Smartphones ab Android 10 und erfordert die aktuelle Version der Samsung Health-App sowie einen Samsung Account Login. Die Bestimmung des Energiewertes erfordert mind. die Aktivitäts- und Schlafdaten des Vortags, die Herzfrequenzdaten während des Schlafs sowie eine Galaxy Watch4 oder neuer oder den Galaxy Ring. Der Energiewert dient nur zu Fitness- und Wellnesszwecken. Er ist nicht für die Erkennung, Diagnose oder Behandlung medizinischer Zustände vorgesehen und lediglich zur persönlichen Information bestimmt. Für medizinische Beratung suche bitte einen Arzt/eine Ärztin auf.

So kannst du gewinnen Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.