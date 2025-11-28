Anmelden
Anzeige

MEN'S HEALTH Adventskalender, Türchen 5
Gewinne eins von drei Running-Sets aus der Endorphin-Kollektion von Teveo

TEVEO verlost unter allen Teilnehmenden des Adventskalenders auf RunnersWorld.de drei Running-Sets aus der Endorphin-Kollektion im Wert von rund 300 Euro
28.11.2025
Teveo
Foto: PR

Mit leichten, funktionalen Pieces für Run, Workout und Hybrid-Training bringt TEVEO seine Performance-DNA direkt auf die Laufstrecke.

TEVEO ist eine aufstrebende Premium Sports- & Lifestyle-Brand. Die Marke verbindet Performance mit klarer, moderner Ästhetik. Im Zentrum steht die Vision, Menschen zu empowern; mit Activewear, die motiviert, dranzubleiben und eigene Ziele zu erreichen. Getragen von einer engagierten Community entwickelt TEVEO Designs, die im direkten Austausch entstehen und die Dynamik eines aktiven Lifestyles perfekt verkörpern. Präzise Schnitte, hochwertige Materialien und smarte Details machen die Kollektionen zu verlässlichen Begleitern für Run, Workout und Hybrid-Training.

Endorphin Longsleeve – Performance für jeden Run

Das Endorphin Longsleeve in Schwarz setzt auf eine atmungsaktive Mesh-Struktur für konstante Luftzirkulation und ein frisches Tragegefühl – auch bei intensiven Läufen. Raglan-Ärmel geben volle Bewegungsfreiheit, das tonale Neck-Piping mit Running-Detail sorgt für einen cleanen, sportlichen Look. Reflektierendes Logo auf der Brust und TEVEO-Schriftzug am Rücken erhöhen die Sichtbarkeit in der Dämmerung.

Endorphin 2-in-1 Shorts – Dynamik trifft Funktion

Die Endorphin 2-in-1 Shorts in Smoke kombiniert eine leichte Untershort für Support und Beweglichkeit mit einer lockeren Außenshort. Seitliche Schlitze geben dir mehr Freiheit bei jedem Schritt, der elastische Bund sorgt für sicheren Sitz. Praktische Taschen – darunter eine Reißverschlusstasche – bieten Platz für Essentials, reflektierende Details machen die Shorts zum verlässlichen Partner für Runs bei jedem Licht.

Teveo
PR

So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!