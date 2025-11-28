MEN'S HEALTH Adventskalender, Türchen 5

Mit leichten, funktionalen Pieces für Run, Workout und Hybrid-Training bringt TEVEO seine Performance-DNA direkt auf die Laufstrecke.

TEVEO ist eine aufstrebende Premium Sports- & Lifestyle-Brand. Die Marke verbindet Performance mit klarer, moderner Ästhetik. Im Zentrum steht die Vision, Menschen zu empowern; mit Activewear, die motiviert, dranzubleiben und eigene Ziele zu erreichen. Getragen von einer engagierten Community entwickelt TEVEO Designs, die im direkten Austausch entstehen und die Dynamik eines aktiven Lifestyles perfekt verkörpern. Präzise Schnitte, hochwertige Materialien und smarte Details machen die Kollektionen zu verlässlichen Begleitern für Run, Workout und Hybrid-Training.

Endorphin Longsleeve – Performance für jeden Run Das Endorphin Longsleeve in Schwarz setzt auf eine atmungsaktive Mesh-Struktur für konstante Luftzirkulation und ein frisches Tragegefühl – auch bei intensiven Läufen. Raglan-Ärmel geben volle Bewegungsfreiheit, das tonale Neck-Piping mit Running-Detail sorgt für einen cleanen, sportlichen Look. Reflektierendes Logo auf der Brust und TEVEO-Schriftzug am Rücken erhöhen die Sichtbarkeit in der Dämmerung.

Endorphin 2-in-1 Shorts – Dynamik trifft Funktion Die Endorphin 2-in-1 Shorts in Smoke kombiniert eine leichte Untershort für Support und Beweglichkeit mit einer lockeren Außenshort. Seitliche Schlitze geben dir mehr Freiheit bei jedem Schritt, der elastische Bund sorgt für sicheren Sitz. Praktische Taschen – darunter eine Reißverschlusstasche – bieten Platz für Essentials, reflektierende Details machen die Shorts zum verlässlichen Partner für Runs bei jedem Licht.

PR

So kannst du gewinnen Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.