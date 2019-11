Anzeige Men's Health Adventskalender, Türchen 1 Gewinne ein Winterwochenende beim Red Bull All In 2019

Red Bull lädt dich und deine Begleitung von 13. bis 15. Dezember 2019 zu Red Bull All In 2019 nach Oberstdorf ein — zu dem wohl härtesten Event des Winters.

600 Athleten, unter ihnen Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink und Wakeboard-Weltmeister Dominik Gührs stellen sich bei eisigen Temperaturen den 15 Hindernissen auf dem 2,5-Kilometer-Rennkurs. Ein echtes Winterspektakel und spannend zu sehen! Als Zuschauer könnt ihr euch entlang der Strecke bewegen, die Skiflugschanze erklimmen (zu Fuß oder mit dem Aufzug) und die Teilnehmer an den einzelnen Hindernissen anfeuern.

Ab 8:30 Uhr starten die Athleten in Startwellen auf den Hinderniskurs, über den ganzen Tag ist Action angesagt, die Finalläufe finden ab 14:30 Uhr statt. Danach könnt ihr euch im Hotel aufwärmen, bevor abends die legendäre Red Bull All In After Party in der Hörbar in Oberstdorf stattfindet. Der Gewinn umfasst zwei Übernachtung im Doppelzimmer von 13. bis 15. Dezember 2019, den Besuch des Red Bull All In Winter Obstacle Race an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf, Tickets für die Red Bull All In After Party.

Zur Einstimmung auf den Winter wird dir eine Ladung (24 Dosen) Red Bull Winter Edition in der limitierten Geschmacksrichtung Spekulatius-Kirsch vorab nach Hause geliefert.

Gewinnspielfrage

Wie viel Regenerationszeit benötigt ein belasteter Muskel nach dem Training mindestens?

Beantworte unsere heutige Gewinnspielfrage richtig, indem du in diesem Artikel die Antwort findest.

Die Teilnahme ist erst am 01.12.2019 möglich.