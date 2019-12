Anzeige Adventskalender: Türchen 6 Gewinne ein No. Six super slim Business-Hemd von OLYMP

Mit der superschlanken Businesslinie OLYMP No. Six super slim setzt OLYMP auf ein weiteres Produkt mit neuen Proportionen für besonders figurbewusste, sportliche und stylishe Männer. Das sehr stark taillierte und körpernahe Businesshemd weist dabei überwiegend dieselben Produkteigenschaften auf wie die Linie OLYMP Level Five body fit.

Der markanteste Unterschied zum Body-fit-Schnitt liegt in dem noch einmal um sechs Zentimeter verringerten Taillenumfang bei vergleichbarer Größe. Ein Super-slim-Hemd in der Halsweite 39/40 Zentimeter misst im Bereich der Körpermitte dann nur noch 92 Zentimeter. Diese modisch angesagte Verjüngung der Silhouette unterstützt die Körperbetonung der sportaffinen Zielgruppe. Das Material besteht ebenfalls aus hochwertigem Comfort-Stretch-Gewebe mit Anteilen von 97 Prozent Baumwolle und drei Prozent XLA-Fasern. Dazu ist das Hemd formbeständig und besonders bügelleicht.

OLYMP No. Six super slim bringt als innovatives Businesshemd damit die V-Form durchtrainierter Männer erst so richtig zur Geltung. Mit seinen neuen Proportionen verfügt das stark körperbetonende Hemd zwar über eine schlanke Taille, lässt im Bereich des Oberkörpers aber noch genügend Raum für kräftige Schultern. Ein frischer Trend gerade für mode- und figurbewusste Männer, die nicht nur immer schlanker, fitter und trainierter werden, sondern dieses Körpergefühl gerne auch zeigen.

---------------------

* Vorrätig in den Größen 36 bis 46.

