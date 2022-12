Anzeige MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 9 Gewinne eine Urban Sports Club Mitgliedschaft der Größe L

Urban Sports Club hat es sich zur Aufgabe gemacht, für ganz besondere Erlebnisse zu sorgen – somit ist natürlich auch Weihnachten der perfekte Anlass, die Vision von Freude an Sport und Wellness in die Welt zu tragen und einen gesunden Start ins neue Jahr zu unterstützen. Ob vor Ort in den zahlreichen Partnerstudios und Sportstätten, ganz bequem von zu Hause als On-Demand-Kurs oder per Live-Stream – Urban Sports Club, sorgt für ganz besonders sportliche Geschenke unterm Weihnachtsbaum: Padel mit den Eltern am Weihnachtstag? Bouldern mit dem Partner oder der Partnerin und den besten Freunden nach den Ferien? Ein aber auch ein Wellnesstag nach all den lustigen Aktivitäten?

Nutze die Weihnachtszeit, um die große Vielfalt an Sport- und Wellnessangeboten von Urban Sports Club zu entdecken: 50 Sportarten bieten die Möglichkeit, sich so richtig auszupowern oder bei einem der zahlreichen Wellnessangebote mal so richtig abzuschalten. Diejenigen, welche sich nicht allein auf das Weihnachtsglück verlassen möchten, können ihren Liebsten Gesundheit und Wellness auch gleich als Gutschein schenken – am besten in Verbindung mit einem stylischen Trainingsoutfit im Special Christmas Set. Finde hier dein perfektes Weihnachtsgeschenk.

So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten:

Welchen Effekt hat das Training am Schlingentrainer?

Tipp: Die Antwort versteckt sich in diesem Artikel!

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!

Die Teilnahme ist erst am 09.12.2022 möglich.