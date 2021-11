So machst du den Dezember zum sexreichsten Monat des Jahres

Kalte Temperaturen und trübe Tage? Richtige Stimmungskiller – auch für die Beziehung. Dabei sollte es doch gerade zu den Festtagen richtig rund gehen. Was ein erotischer Adventskalender damit zu tun hat, erfährst du hier!

Fragst du dich, wieso dein Sexleben im Winter eher einem Bären beim Winterschlaf ähnelt als einem Tiger auf Jagd? Fakt ist, dass die Lust auf Sex im Sommer einfach höher ist. Das liegt an dem Hormon Serotonin, das der Körper aufgrund des Sonnenlichts verstärkt ausschüttet. Doch keine Sorge! Mit diesen Tipps wird dieser Winter ganz besonders heiß.

4 Tipps für einen heißen Dezember mit dem AMORELIE Adventskalender

Von erotischen Adventskalendern hast du sicher schon mal gehört: Sie setzen neue Impulse und sorgen für heiße Nächte in der kalten Jahreszeit – und darüber hinaus. Das Praktische: Die Sexexpert*innen von AMORELIE haben bereits alles zusammengestellt, was es braucht, um deinem Sexleben auf die Sprünge zu helfen. Im AMORELIE Adventskalender erwarten dich nicht nur vibrierende Toys und Stimulierendes, sondern auch Body&Care-Produkte, damit es beim Sex so richtig flutscht. Und für reizvolle Erlebnisse verstecken sich hinter dem ein oder anderen Türchen auch Soft-Bondage-Accessoires. Deine Partnerin und du müsst nur auspacken, Spaß haben und diese Tipps befolgen.

Hier bestellen: AMORELIE Adventskalender das Original oder AMORELIE Adventskalender Adventure

Tipp 1: Vorspiel mal anders

Irgendwie läuft immer alles gleich ab – ohne Überraschungen? Dann fragen wir dich mal ganz direkt: Kennst du wirklich schon alles, was deine Partnerin antörnt? All ihre Hotspots? Der AMORELIE Adventskalender kann dir helfen, diese Frage demnächst mit JA zu beantworten. Probiert doch mal Heiß-Kalt-Spiele aus: Mit zwei Toys aus Metall bekommt das Wechselbad der Gefühle eine ganz neue Bedeutung. Also: Starte heiße Nächte mit einem ganz besonderen Vorspiel.

Tipp 2: Hol dir Inspiration

Eins ist sicher: Sextoys heben euer Sexleben auf ein neues Level. Doch sie können noch viel mehr als intensive Orgasmen erzeugen. Tatsächlich regen sie auch zur Kommunikation innerhalb der Beziehung an. Wann hast du das letzte Mal mit deiner Partnerin über deine Bedürfnisse und sexuellen Wünsche geredet? Mit dem AMORELIE Adventskalender ist die erste Hürde geschafft, denn beim gemeinsamen Auspacken kommen automatisch die eigenen Fantasien zur Sprache – die ihr direkt in die Tat umsetzen könnt.

Tipp 3: Nutze Partnertoys

Beim Sex aufeinander abgestimmt zu sein, ist etwas Schönes, doch ein bisschen Experimentierfreude sollte immer mit dabei sein. Für aufregende Überraschungsmomente sorgen Partnertoys wie etwa Paarvibratoren, die je nach Form unterschiedliche Hotspots bei dir und deiner Partnerin stimulieren. Du übernimmst gern die Führung? Dann besteht ein Grund zur Freude, denn in den diesjährigen AMORELIE Adventskalendern (Original und Adventure) ist ein Vibro-Ei mit Fernbedienung beziehungsweise App-Steuerung versteckt. Vaginal bei deiner Partnerin eingeführt, hast du die Kontrolle über ihre Lust. Und zwar an jedem öffentlichen Ort, den du dir vorstellen kannst.

Tipp 4: Probiere etwas Abenteuerliches

Wie wäre es mal mit einer Runde lustvollem Spanking? Mit erotischen Klapsen auf den Po oder andere Körperregionen lotest du mit deiner Partnerin die Grenzen der eigenen Lust aus. Nutze dazu die flache Hand oder ein Spanking-Accessoire aus dem AMORELIE Adventskalender. Das intensive Kribbeln ist ein ganz besonderes Gefühl der Erregung ist. Dennoch gibt es bei diesem Abenteuer gibt es Regeln: Redet über eure Fantasien und legt gemeinsam ein Safeword fest, das Stopp bedeutet. Geht anschließend behutsam vor und konzentriert euch auf sichere Körperstellen wie den Po oder die Oberschenkel.

Hersteller Diese Kalender lassen die Weihnachtszeit zur heißesten Zeit des Jahres werden

Welcher AMORELIE Adventskalender ist der Richtige für mich und meine Partnerin?

Der AMORELIE Adventskalender (das Original und Adventure) enthalten 24 Überraschungen für heiße Weihnachten. Aber welcher Kalender ist jetzt genau der richtige für dich?

Wenn du und deine Partnerin keine oder wenig Sextoy-Erfahrung habt, dann ist der AMORELIE Adventskalender - Das Original genau das Richtige für euch. Mit hochwertigen Einstiegsprodukten könnt ihr gemeinsam Neues entdecken und eure Vorlieben ausleben. Expert*innen haben für euch Produkte im Warenwert von 410 Euro zusammengestellt, mit denen du dich auf eine erotische Erlebnisreise mit deiner Partnerin begeben kannst. Bald gibt es vor lauter “Ohhhs” und “Ahhhs” kein Halten mehr!

Ihr habt schon Erfahrung mit Sextoys und braucht neue, heiße Impulse? Mit dem AMORELIE Adventskalender Adventure sagt ihr JA zu neuen Erfahrungen. Freut euch auf Überraschungen im Wert von 610 Euro, die euer Sexleben auf ein neues Level heben. Die Toys und Soft-Bondage-Accessoires zeigen dir eine Welt von neuen Reizen und Stimulationen, mit denen du und deine Partnerin einen innovativen Weg einschlagen könnt, um noch mehr aus eurem Sexleben herausholen zu können. Lasst die Spiele beginnen!