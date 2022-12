Coole Daunenjacken Das sind die 5 angesagtesten Puffer-Jackets für Männer

Die Daunenjacke als den neuen, großen Trend auszurufen, wäre etwas übertrieben. Was man aber definitiv als großen Trend diesen Winter bezeichnen kann, ist Mut zur Farbe. Puffer-Jackets in knalligen Farben sind diese Saison ein Must-have. Wir zeigen dir unsere 5 warmen Favoriten:

Engbers: Leder-Steppjacke

Engbers / PR Gesteppte Lammlederjacke mit herausnehmbarer Kapuze von ENGBERS, um 399,95 €

Leder feiert in Hosen- und Hemdform dieses Jahr ein großes Comeback und diesen Winter auch als Daunenjacke. Unser absoluter Leder-Favorit ist das schwarze Puffer-Jacket von Engbers aus weichem Lammleder. Im Alltag stylen wir das gesteppte Teil zu einem angesagten Hoodie, entspannten Sweatpants und Sneakern. Wenn es etwas schicker sein soll, z. B. für einen modernen Office-Look, dann empfehlen wir dir die knöpfbare Kapuze abzunehmen und die Jacke zu einem unifarbenen Feinstrickrolli und einer angesagten Jogg-Pants zu tragen.

QS by s.Oliver:lang geschnittene Puffer-Jacke

QS by s.Oliver / PR Langgeschnittene Puffer-Jacke von QS BY S.OLIVER, um 68,99 € (statt 129,99 €)

Du bist Fan von cooler 90er-Streetwear? Dann kann es diesen Winter eigentlich nur die lang geschnittene Puffer-Jacke von QS by s.Oliver für dich geben. Keine Steppjacke verbindet diese Saison den angesagten Streetstyle so cool mit robuster Outdoor-Klamotte. Der royalblaue Farbton der Jacke sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit und sollte das Highlight deines Outfits sein. Wir tragen den Kurzmantel zur Jogginghose auf dem Weg ins Gym und aber auch zu einer schmal geschnittenen Chino in Kombination mit einem Feinstrick-Pullover ins Büro.

AlphaTauri: Allround-Steppmantel

AlphaTauri / PR Steppmantel mit seitlichem Reißverschluss von ALPHATAURI, um 649 €

Der lange Steppmantel von AlphaTauri ist unser absoluter Favorit diesen Winter. Seine Länge sorgt für zusätzliche Wärme und deckt mehr ab, während dich sein PrimaLoft-Futter warm wie ein Schlafsack hält. Außerdem sorgt der wasserdichte Stoffmix dafür, dass du bei Regen und Schnee trocken bleibst. Neben dem integriertem Rucksack-System, mit dem du den Mantel praktisch über den Schultern tragen kannst, ist das beste Feature der lange Reißverschluss an der Seite. Dieser wird vor allem Radfahrer freuen, weil diese Funktion dafür sorgt, dass du auch bei niedrigen Temperaturen nicht auf deinen Drahtesel verzichten musst.

Stone Island: Garment Dyed Down Jacket

Breuninger / PR Jacke aus recyceltem Nylon-Rips von STONE ISLAND (über Breuninger.com), um 860 €

Du magst es doch lieber etwas zurückhaltender und zeitloser? Dann haben wir das perfekte Teil für dich, mit dem du trotzdem Style beweist. Die mit Entendaunen und -federn gefütterte Jacke von Stone Island kommt mit einem klassischen Kassetten-Stepp, einer Kapuze mit hochgezogenem Kragen und einer schmal geschnittenen, geraden Passform. Der Mix aus Nylon, Daunen und Federn sorgt dafür, dass du diesen und den kommenden Wintern jeder Witterung trotzt. Was die Jacke optisch zu etwas Besonderem macht, ist die Farbwahl: Der dunkelblaue Ton verpasst deinem Look etwas mehr Aufsehen als Schwarz.

Weekday: Pufferjacke Pat

Weekday / PR Daunenjacke auf recyceltem Polyester von WEEKDAY, um 119 €

Du hast keine Lust darauf, die kalte Jahreszeit in dunklen Farben zu verbringen und bist modisch etwas mutiger unterwegs? Dann haben wir einen stylischen Tipp für dich: Trau dich an Daunenjacken in angesagten Pastelltönen ran. Eine der coolsten Jacken diesen Winte ist die leicht glänzende Steppjacke von Weekday, aus 100 % recyceltem Polyester. Die Jacke an sich ist Statement genug und du solltest dein restliches Outfit zurückhaltend oder in ähnlichen Farbtönen stylen. Besonders cool sieht die Jacke zu einer grauen Sweatpants oder zu einer eisblauen 501-Jeans aus, die wir zu zeitlosen Nike-Air-Force-1-Sneakern kombinieren. Der perfekte 90er-Winter-Look.

Wir hoffen, wir konnten dich überzeugen und dir etwas Mut machen, mal nicht die obligatorische schwarze Winterjacke auszuwählen. Der Winter ist selbst schon grau genug, da kannst du ruhig mit einer knalligen Steppjacke für etwas Farbe im Alltag sorgen.