Stilnavigator: "The Thomas Crown Affair"

Erinnern Sie sich noch an den Kultfilm der 60er? Mit den beiden eleganten Darstellern Faye Dunaway und Steve McQueen. Jetzt ist der Look zurück

Woran man den Look erkennt

An seiner verhaltenen Eleganz. Die entsteht vor allem durch die klassischen Kleidungsstücke wie Anzüge, Rollkragen-Pullover und Lederjacken, den körperbetonten Schnitt und distinguierte Kombinationen. Durch Accessoires wie Hüte, Lederhandschuhe und große Sonnenbrillen bekommen die Outfits schließlich den für Thomas Crown so typischen 60er-Jahre-Look.