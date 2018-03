Mehr fit durch mehr Fun: 10 Funsportgeräte im Videotest

Wer glaubt, Funsport sei nur was für Kids, irrt sich gewaltig. Hier sind 10 spektakuläre Sportgeräte, die für Trainings-Abwechslung sorgen, Sie rundum fit machen und jede Menge Spaß bringen. Wir haben’s getestet

Höher, schneller, weiter! Beim Sport steht der Leistungsgedanke oft im Vordergrund. Nicht so beim Funsport: „Dabei geht es in erster Linie darum, neue und auch mal verrückte Dinge auszuprobieren und so aus dem gewöhnlichen Sport- und Trainingsalltag auszubrechen“, so Sportsoziologe Professor Robert Gugutzer (sportsoziologie.uni-frankfurt.de) von der Uni Frankfurt am Main. Ob Skateboards mit Surfsegel, eckige Fußbälle oder Schuhe mit Sprungfedern: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. „Erlaubt ist, was Spaß macht und sich von dem abgrenzt, was es bereits gibt.“ Funsport-Tools sind jedoch nicht nur Spaßmacher, sondern auch ernst zu nehmende Trainingsgeräte. Denn Sie müssen sich neuen, ungewohnten Bewegungsformen stellen, Ihr Körper wird komplett neuen Reizen ausgesetzt – mit Funsport-Tools schulen Sie Ihre Koordination, Sie werden beweglicher, stärker und ausdauernder.