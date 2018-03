Magnesiumreiche Lebensmittel: 10 Lebensmittel mit viel Magnesium

Magnesium in Lebensmitteln: Platz 10 Chia-Samen

100 Gramm Chia-Samen enthalten 290 Milligramm Magnesium

Der Siegeszug des Superfoods ist nicht aufzuhalten: In jedem Supermarkt, Bioladen oder Reformhaus gibt es mittlerweile Chia-Samen zu kaufen, auch als Zutat in Brot, Keksen & Co. Doch der Hype hat einen bzw. gleich mehrere gute Gründe, denn die kleinen schwarzen Samen haben es in sich. Pro 100 Gramm enthalten sie neben reichlich Magnesium jeweils 18 Gramm Omega-3-Fettsäuren, 39 Gramm Ballaststoffe und 18 Gramm Eiweiß. Für Chia-Samen gilt jedoch eine ­maximale Tagesdosis von 25 Gramm, da sie stark aufquellen und dadurch zu Verstopfung führen können, wenn man nicht genug trinkt. Am besten essen Sie Chiasamen roh, indem Sie diese etwa übers Müsli, in die Suppe oder auf Salat streuen.

>>> Noch mehr Infos über Superfoods